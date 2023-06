Ngành thực phẩm đồ uống lao đao: Aspartame-chất tạo ngọt nhân tạo trong coca và kẹo cao su có nguy cơ bị WHO dán nhãn gây ung thư

Theo tờ Fortune, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đang xem xét dán nhãn Asparteme-chất tạo ngọt nhân tạo nổi tiếng trong làng thực phẩm và đồ uống, thành chất gây ung thư, qua đó tạo nên chấn động toàn ngành.

“Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) đã đánh giá tác động gây ung thư tiềm tàng của chất Aspartame. Sau đó Ủy ban chuyên gia chung của Tổ chức nông lương quốc tế (FAO) và WHO, mang tên JECFA sẽ xem xét cập nhật các đánh giá rủi ro về Aspartame, bao gồm xem lượng tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được là bao nhiêu cũng như mức độ phơi nhiễm gây ung thư trong chế độ ăn uống với chất này”, bản tuyên bố của WHO gửi cho Fortune ghi rõ.

Kết quả của đợt đánh giá sẽ được công bố chính thức vào ngày 14/7/2023.

Theo Fortune, chất tạo ngọt nhân tạo Aspartame được dùng phổ biến trong các loại thực phẩm và đồ uống hiện nay, từ Coca không đường (Diet Coke), kẹo cao su không đường cho đến sữa chua ít đường của Dannon Activia. Thậm chí chất này còn được dùng trong một số loại thuốc ho ngọt không đường cùng một số kem đánh răng.

Tuy nhiên phía WHO cho biết có rất ít bằng chứng liên kết Aspartame với bệnh ung thư hiện nay. Các đánh giá nghiên cứu với chất này với nguy cơ ung thư nằm ở mức thấp nhất trong bảng liệt kê nếu so sánh với chất diệt cỏ Glyphosate hay amiang trong thuốc lá.

Đánh giá của IARC khiến WHO phải xem xét Aspartame là chất gây ung thư không nói rõ liều lượng dùng an toàn hàng ngày mà một cơ thể có thể hấp thụ. Đây là điều mà ủy ban chuyên gia JECFA của FAO/WHO sẽ phải làm việc.

Lần cuối cùng WHO có nghiên cứu về Aspartame là vào năm 1981 với kết quả liều dùng hàng ngày có thể chấp nhận được không vượt quá 40mg trên mỗi kg trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên những nghiên cứu mới sẽ được thực hiện dựa trên những kết quả thí nghiệm mới của IARC.

Phản ứng dữ dội

Tờ Fortune cho biết tuyên bố của WHO đang khiến ngành công nghiệp thực phẩm ở vào thế bị động dù chưa một tập đoàn lớn nào đưa ra phát biểu.

Hãng Coca Cola không trả lời yêu cầu bình luận của Fortune nhưng Hiệp hội chất tạo ngọt quốc tế (ISA) bao gồm những tên tuổi lớn như PepsiCo cho biết họ có “quan ngại sâu sắc về suy đoán vội vàng của IARC”.

“IARC không phải cơ quan an toàn thực phẩm. Không một kết luận chính thức nào có thể được đưa ra cho đến khi 2 bản báo cáo trên được công bố chính thức. Chất Aspartame hiện là một trong những thành phần được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất lịch sử với hơn 90 cơ quan an toàn thực phẩm trên toàn cầu chứng nhận độ an toàn”, Tổng thư ký Frances Hunt Wood của ISA nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Hội đồng đồ uống giải khát quốc tế (ICBA), hiệp hội thương mại ngành đồ uống không cồn, cũng lên án việc rò rỉ báo cáo của IARC vì cho rằng điều này có thể khiến người tiêu dùng hiểu lầm, qua đó tiêu thụ các sản phẩm nhiều đường hơn là những món ít đường dùng Aspartame.

Tờ Fortune cho biết tuyên bố của WHO là đòn mới nhất từ tổ chức này đến các sản phẩm tạo ngọt nhân tạo. Vào tháng trước, chính WHO đã khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo cho việc kiểm soát cân nặng vì nó chẳng có hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên hướng dẫn này không chỉ ra bất kỳ rủi ro sức khỏe nào có thể xảy ra nếu người tiêu dùng sử dụng Aspartame.

Trong khi đó, những báo cáo gây ung thư của IARC đã có tiền lệ khiến các doanh nghiệp phải lao đao. Năm 2015, tổ chức này đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá và phát hiện ra rằng chất Glyphosate trong thuốc diệt cỏ gây ung thư.

Đến năm 2021, công ty kinh doanh thuốc trừ sâu của Đức là Bayer đã thua trong lần kháng cáo thứ 3 tại Mỹ khi bị các khách hàng cáo buộc sản phẩm của họ khiến người dùng gây ung thư, qua đó yêu cầu bồi thường thiệt hại 86 triệu USD.

Quay trở lại câu chuyện, báo cáo của IARC cũng như tuyên bố của WHO đang làm xôn xao giới truyền thông và người nổi tiếng khi vô số người tiêu dùng hiện nay chuộng các sản phẩm không đường nhưng sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo.

Những cái tên như Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tỷ phú Elon Musk, tài tử Tom Hanks hay Ben Affleck đều được biết là thích dùng Coca không đường. Thậm chí Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là có hẳn một nút riêng để gọi đồ uống Coca không đường trên bàn làm việc ở Nhà Trắng khi còn tại vị.

