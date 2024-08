Ngành thuế lý giải việc bán 1 que kem cũng phải in hoá đơn

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày 30/8, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk - nêu khó khăn liên quan đến hoá đơn điện tử. Bà Anh cho biết, hiện nay ngành thuế yêu cầu bán 1 cây kem, 1 lít xăng cũng phải ra 1 hóa đơn. Tuy nhiên, chi phí hóa đơn điện tử quá cao. Trong khi, bán 1 cây kem chỉ lãi 1 nghìn đồng chưa trừ chi phí, khấu hao, tiền công...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk.

Giải đáp thắc mắc của bà Anh, ông Phạm Thanh Long - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, ngành thuế thống nhất triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 7/2022. Theo đó, 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và không còn sử dụng hóa đơn giấy truyền thống. Chi phí hóa đơn điện tử là một khó khăn mới phát sinh.

Vừa qua, ngành thuế đã triển khai hóa đơn điện tử kết nối từ máy tính tiền áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ và cung cấp trực tiếp đến khách hàng theo quy định. Phát sinh từ việc này là số lượng hóa đơn điện tử tăng hơn so với trước đây. Do đó, chi phí hóa đơn điện tử sẽ lớn hơn 1 chút so với trước... Tuy nhiên, đây không phải là chi phí quá lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành thuế xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để làm việc với các nhà cung cấp nhằm tìm ra giải pháp giảm chi phí đối với doanh nghiệp có hóa đơn nhiều. Ngành thuế cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế cũng như phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Liên quan đến vấn đề hoá đơn, ông Long thông tin thêm, hiện nay có tình trạng lập doanh nghiệp mua bán hóa đơn khống. Đến khi thực hiện kê khai thuế, các doanh nghiệp này sẽ bỏ trốn. Với những trường hợp này, cơ quan thuế sẽ phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Long khuyến cáo, doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ đối tác trước khi quyết định hợp tác. Đặc biệt thận trọng khi giao dịch với doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề, mới thành lập và chưa có lịch sử giao dịch và lịch sử chấp hành chính sách pháp luật.