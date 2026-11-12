Ngành xây dựng TP.HCM thiếu lao động cục bộ

Chiều ngày 12/10, Sở Nội vụ TP.HCM có văn bản trả lời báo chí liên quan đến tình trạng thiếu hụt công nhân xây dựng, đặc biệt là lao động phổ thông và có tay nghề.

Theo đó, Sở chức năng cho biết, TP.HCM đang khởi công, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn về hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và chỉnh trang đô thị.

Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố cho thấy, các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lớn.

Để chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực từ sớm, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và cơ sở đào tạo nghề nhằm dự báo nhu cầu và kết nối cung - cầu lao động ngành xây dựng.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, hơn 380 sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TP.HCM và hơn 250 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM đều được doanh nghiệp tuyển dụng 100%, cho thấy hiệu quả gắn kết tích cực giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, TP.HCM đã yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải lập kế hoạch huy động nhân sự chi tiết để cam kết tiến độ.

Tuy nhiên, khi đồng loạt triển khai nhiều dự án lớn vào dịp cuối năm, văn bản của Sở Nội vụ cho biết: "Ngành xây dựng vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ".

Dù mức thu nhập của lao động ngành xây dựng hiện khá cạnh tranh (từ 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 12-20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn), song việc thu hút, giữ chân nhân lực vẫn gặp khó khăn.

Cũng theo Sở Nội vụ, các yếu tố khiến việc tuyển dụng nhân lực gặp trong lĩnh vực xây dựng gồm: Đặc thù công việc ngoài trời vất vả, nặng nhọc; Lao động phổ thông có xu hướng chọn làm việc thời vụ, nhận lương khoán ngắn hạn thay vì ký hợp đồng dài hạn và; Sự cạnh tranh lao động gay gắt từ các khu công nghiệp và lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Sở Nội vụ TP.HCM cũng cho biết thêm, bước sang quý IV/2026, thị trường diễn ra song hành hai xu hướng: nhu cầu tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất - tiêu dùng Tết Nguyên đán 2027 tăng mạnh, trong khi một bộ phận doanh nghiệp tái cấu trúc nhân sự cuối năm và một số lao động có tâm lý muốn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm trước kỳ nghỉ Tết.

Để thu hút, ổn định nguồn nhân lực và hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động dịp cuối năm, TP.HCM đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như sau:

Thứ nhất là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú và chăm lo phúc lợi cho người lao động.

Thực hiện Đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Theo thông tin từ Sở Xây dựng, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM (sau sáp nhập) đến năm 2030 là 199.400 căn (gồm: khu vực TP.HCM cũ 100.000 căn; khu vực Bình Dương cũ 86.900 căn; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 12.500 căn).

Tính đến hết quý III/2026, thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2.283 căn và đang thi công 25 dự án với quy mô 22.900 căn, dự kiến hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026 là 9.000 căn. Cùng với chính sách nhà ở, các doanh nghiệp cũng chú trọng cải thiện tiền lương, phụ cấp và phúc lợi nhằm giữ chân người lao động ổn định lâu dài.

Thứ hai là đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp lẫn trực tuyến.

Các Trung tâm trên chủ động phối hợp với UBND cấp xã, phường và các khu công nghiệp, khu chế xuất để tư vấn, giới thiệu việc làm cho đa dạng đối tượng: người đang tìm việc, sinh viên mới ra trường và đặc biệt là lực lượng quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

Thứ ba là mở rộng mạng lưới thu hút lao động liên kết vùng. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã ký kết biên bản phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm của 11 tỉnh, thành phố lân cận (thuộc khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên).

Việc chia sẻ dữ liệu chung về nhu cầu tuyển dụng và bảo hiểm thất nghiệp giúp điều tiết, thu hút nhanh chóng lực lượng lao động từ các địa phương lân cận về làm việc tại TP.HCM

Thứ tư là đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực thi công dự án phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố thông tin chi tiết vị trí, số lượng, mức lương lên Sàn giao dịch việc làm. Điều này giúp tăng tính minh bạch, tiếp cận nhanh chóng đến người lao động có nhu cầu tìm việc trên môi trường số.