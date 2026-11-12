Hà Nội: Xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy kinh tế nông thôn

Xã Bình Minh xây dựng nông thôn mới gắn liền với quy hoạch và không gian phát triển

Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, để không gian đô thị và nông thôn phát triển hài hòa, quy hoạch và hạ tầng giao thông cần đi trước một bước. Khi hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư khang trang, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân sẽ trở nên thuận lợi, qua đó mở ra cơ hội giao thương, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Một góc đô thị xã Bình Minh, TP Hà Nội.

Tại xã Bình Minh (Hà Nội), quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo ra những chuyển biến rõ nét về diện mạo khu dân cư và kết cấu hạ tầng. Địa phương sở hữu lợi thế lớn về vị trí khi nằm trên các trục giao thông quan trọng của khu vực phía Nam Thủ đô như Quốc lộ 21B, tuyến đường Cienco 5 và đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Nhiều công trình hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục được được khởi công trên địa bàn xã.

Đồng thời, xung quanh xã Bình Minh có các khu đô thị, cụm công nghiệp như Khu đô thị Thanh Hà, các cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa và chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội đã và đang giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ bền vững.

Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Hà Nội cho biết, năm 2026 địa phương khởi công nhiều công trình trọng điểm. Các dự án được triển khai trên nhiều lĩnh vực như bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, giáo dục, hành chính, môi trường và giao thông nông thôn.

Mới đây, ba công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng có tổng mức đầu tư gần 42 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất văn hóa và giáo dục trên địa bàn như công trình tu bổ, tôn tạo đình Phù Lạc được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục quan trọng trên diện tích khoảng 2.200m², tạo không gian sinh hoạt tín ngưỡng khang trang, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hai công trình tại Trường THCS Thanh Cao và Trường THCS Cao Viên sau khi hoàn thành đã bổ sung phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội nơi giao thương, buôn bán của nhiều tiểu thương trên địa bàn TP Hà Nội.

Việc đồng loạt khởi công và khánh thành nhiều công trình thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng NTM trong giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng môi trường sống và tăng cường khả năng kết nối trên địa bàn.

Việc đặt bài toán xây dựng NTM trong mối quan hệ chặt chẽ với quy hoạch và tổ chức không gian phát triển giúp Bình Minh đi đúng hướng theo tinh thần chỉ đạo của thành phố Hà Nội, trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Ứng Hòa đẩy mạnh hạ tầng, khơi thông nguồn lực phát triển

Cùng chung định hướng phát triển, tại xã Ứng Hòa, cấp ủy và chính quyền địa phương đã chủ động rà soát, điều chỉnh lộ trình thực hiện để phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2028.

Trao đổi về kết quả triển khai, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình cho biết, bám sát bộ tiêu chí mới của thành phố gồm 10 tiêu chí và 47 chỉ tiêu, địa phương đã rà soát và ghi nhận 22 chỉ tiêu đạt, 24 chỉ tiêu chưa đạt để tập trung tháo gỡ, hoạch định giải pháp cụ thể.

Nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được ưu tiên đầu tư, mở ra không gian phát triển giữa các địa phương.

Xác định hạ tầng là khâu đột phá, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, HĐND xã đã ban hành nghị quyết dự kiến triển khai 92 dự án mới, trong đó lĩnh vực giao thông chiếm tỷ trọng lớn với 52 dự án, đồng thời tiếp tục thực hiện 32 dự án giao thông chuyển tiếp.

Hàng loạt công trình trọng điểm được ưu tiên nguồn lực đầu tư như: Dự án nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ cầu Quảng Tái đến Cống Thần; Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 426 đoạn Quán Xá - Thái Bằng; các dự án cải tạo, nâng cấp giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và chỉnh trang cảnh quan môi trường sinh thái như Hồ Cửa Đình Đống Long, hệ thống chiếu sáng công cộng.

Song song với giao thông, xã đang tích cực phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội hoàn thiện quy hoạch chung, hình thành các khu chức năng động lực như khu hồ điều hòa (50ha), chợ đầu mối nông sản (90ha), các cụm công nghiệp (Đồng Tân, Minh Đức, An Ninh, KCN Cháy) với tổng diện tích 147ha và tổ hợp công nghiệp đường sắt (250ha).

Cùng với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hệ thống thông tin viễn thông, internet băng rộng được phủ kín tới các thôn; hệ thống chiếu sáng, tỷ lệ các tuyến đường xã được phủ đầy cây xanh, các công trình thủy lợi bao tiêu nước được đảm bảo; công tác phòng chống thiên tai, ngập úng được chủ động; đường quê từng bước hoàn thiện không chỉ nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn bảo đảm an ninh trật tự, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới hiện đại, phát triển bền vững.

Có thể khẳng định, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông chính là “chìa khóa” cốt lõi giúp các địa phương khai thác tối đa lợi thế vùng, mở ra không gian phát triển mới và tạo thuận lợi tối đa trong lưu thông hàng hóa.

Khi khoảng cách giữa nông thôn và đô thị được thu hẹp, các nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong việc rót vốn, phát triển sản xuất - kinh doanh, qua đó xây dựng NTM giàu bản sắc, hiện đại và bền vững.

*Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội.