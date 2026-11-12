Nhà đất vùng ven hay căn hộ “all-in-one” tại trung tâm Vinh: Đâu là lựa chọn đáng giá?

‏Xu hướng sống "một chạm"‏

‏Khi cân nhắc giữa nhà đất vùng ven và căn hộ trung tâm, diện tích sở hữu thường là yếu tố đầu tiên được đặt lên bàn cân. Với cùng ngân sách, một mảnh đất ở khu vực ngoại vi có thể rộng hơn so với căn hộ trung tâm. ‏

‏Tuy nhiên, để có thể trải nghiệm bể bơi, phòng tập, khu vui chơi trẻ em, không gian thư giãn, cảnh quan xanh hay những khu vực gặp gỡ cộng đồng, gia chủ thường phải tìm đến các khu vực trung tâm. Điều đó đồng nghĩa với việc phát sinh chi phí, thời gian di chuyển và cả công sức tổ chức các hoạt động tập thể.‏

‏Đây chính là điểm khác biệt của mô hình căn hộ cao cấp, định hướng "all-in-one". Thay vì chỉ mua một không gian ở, cư dân nghiễm nhiên được thụ hưởng một hệ sinh thái trải nghiệm được quy hoạch đồng bộ, nơi nhiều nhu cầu từ nghỉ ngơi, vận động, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi, kết nối cộng đồng được tích hợp trong cùng một tổ hợp. ‏

‏Tại Singapore, những căn hộ như vậy được gọi là tổ ấm "một chạm" – một bước chân chạm đa tiện ích. Khảo sát của EdgeProp Singapore năm 2022 với 1.247 người tham gia cho thấy, trong nhóm 361 người có kế hoạch mua bất động sản trong vòng 12 tháng tiếp theo, 77,8% cân nhắc chọn căn hộ thuộc các khu phức hợp tích hợp, nơi kết hợp không gian ở với khả năng tiếp cận tiện ích và giao thông thuận tiện. ‏

‏Căn hộ "all-in-one" tại khu phức hợp nghỉ dưỡng tích hợp Marina Bay Sands (Singapore) luôn nằm trong "golden list" của giới thượng lưu.‏

‏Không gian sống phức hợp vẫn đang tiếp tục là xu hướng. Khảo sát về ngôi nhà mơ ước của ERA Singapore năm 2025 cũng cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý trong tiêu chí chọn nơi ở. Có 84% người tham gia coi khả năng tiếp cận giao thông công cộng là ưu tiên hàng đầu khi tìm kiếm nhà; các tiện ích thiết yếu như siêu thị, khu ẩm thực và trung tâm thương mại cũng được đánh giá cao. ‏

‏Những kết quả này phản ánh thực tế: nhiều người mua nhà tại các đô thị phát triển, với cùng ngân sách sẽ đề cao sự thuận tiện trong đời sống hơn so với lợi thế diện tích. ‏

‏"Không có một loại hình nhà ở phù hợp với tất cả. Điều quan trọng là người mua hiểu rõ mình đang ưu tiên điều gì: diện tích tại nhà đất vùng ven trung tâm; hay sự thuận tiện, tiện ích và chất lượng sống được tích hợp trong một hệ sinh thái", ‏‏ông Bùi Đăng Nghĩa, TGĐ SRT Việt Nam nhận định.‏

‏Sun Glory Residence: Căn hộ "một chạm" giữa lõi trung tâm Vinh‏

‏Sun Glory Residence sở hữu vị trí "siêu kết nối" tại trung tâm Vinh.‏‏ ‏‏Ảnh minh họa: Sun Property.‏

‏Tại Vinh, dự án ‏‏Sun Glory Residence‏‏ là "của hiếm" dành cho những gia đình muốn trải nghiệm căn hộ "một chạm" – tổ ấm cân bằng giữa vị trí lõi trung tâm và trải nghiệm sống tiện nghi. Tọa lạc tại khu vực vòng xuyến Hải Quan, tiếp giáp đồng thời đường Lê Hồng Phong – đại lộ V.I. Lê Nin, dự án sở hữu lợi thế kết nối với các khu vực hành chính, thương mại và những tiện ích đô thị hiện hữu. Cùng tầm giá với nhà đất vùng ven, cư dân lại hưởng trọn lợi thế về vị trí trung tâm, dễ dàng kết nối nhịp sống, công việc và học tập của gia đình.‏

‏Khác biệt lớn hơn nằm ở cách dự án tổ chức không gian sống đa trải nghiệm. Trên quy mô 3,7ha, Sun Glory Residence được quy hoạch gồm 5 tòa tháp với khoảng 3.500 căn hộ cùng hệ thống hơn 37 tiện ích phục vụ đa dạng nhu cầu khác nhau của cư dân chỉ với "một chạm".‏

‏Sun Glory Residence sở hữu bể bơi bốn mùa nội tòa rộng 1.100m2 – ‏‏tiên phong ‏‏xuất hiện tại Vinh. Ảnh minh họa: Sun Property.‏

‏Nếu nhà đất cần thêm diện tích, chi phí đầu tư và thời gian để gia chủ tự xây dựng không gian thư giãn, vận động hay vui chơi, thì tại Sun Glory Residence, các tiện ích được quy hoạch tích hợp trong các tòa căn hộ: Bể bơi bốn mùa nội tòa rộng 1.100m‏‏2‏‏ – ‏‏tiên phong‏‏ xuất hiện tại Vinh, phòng gym, spa, sauna hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe; khu vui chơi trẻ em tạo không gian vận động cho các thành viên nhỏ tuổi; trong khi những khu vườn thiền, vườn trà, vườn thảo mộc, khu picnic, BBQ và rạp chiếu phim ngoài trời mở rộng lựa chọn thư giãn, kết nối của cả gia đình. ‏

‏Không gian xanh cũng là một cấu phần đáng chú ý trong tổng thể quy hoạch. Dự án dành khoảng 10.650 m² cho cảnh quan cây xanh nội khu, tương đương khoảng 30% diện tích khu đất. Sự kết hợp giữa tiện ích nội khu và không gian xanh góp phần kiến tạo một không gian sống thoáng đãng, đa trải nghiệm, bổ sung khoảng nghỉ cần thiết giữa nhịp đô thị trung tâm. ‏

‏Dự án dành khoảng 10.650 m² kiến tạo cảnh quan cây xanh nội khu.‏‏ ‏‏Ảnh minh họa: Sun Property.‏

‏Bên cạnh tiện ích, chất lượng vận hành và trải nghiệm sử dụng hằng ngày cũng là yếu tố tạo nên giá trị của một khu căn hộ cao cấp. Sun Glory Residence định hướng đầu tư các không gian chung như sảnh đón có chiều cao lên tới 12m, hành lang điều hòa, hệ thống thang máy tốc độ cao và các giải pháp kỹ thuật phục vụ thông gió, xử lý mùi khu vực tầng hầm. ‏

‏"Khi đặt Sun Glory Residence bên cạnh nhà đất vùng ven, giá trị đặt lên bàn cân không chỉ là diện tích. Đó còn là vị trí, thời gian, tiện ích, cảnh quan và những trải nghiệm sống. Với lợi thế nằm tại lõi trung tâm cùng hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, Sun Glory Residence được kỳ vọng sẽ chinh phục những khách hàng "khó tính" nhất", ‏‏đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.‏