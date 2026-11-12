Mỹ Đình sẽ là "Downtown mới" của Thủ đô, tiếp tục thu hút cư dân đa quốc gia về sinh sống

Hạ tầng dẫn lối, hoàn thiện diện mạo trung tâm mới của Thủ đô

Từ thập niên 2000, khi Hà Nội định hướng mở rộng phát triển về phía Tây, Mỹ Đình đã được xác định là trung tâm thương mại – dịch vụ, khoa học – giáo dục mới của Thủ đô. Sự xuất hiện của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ năm 2003 nổi bật là công trình sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình, tiếp đó là Trung tâm Hội nghị Quốc gia và nhiều công trình quy mô lớn đã tạo nền tảng cho một trung tâm đô thị mới phía Tây Thủ đô.

Bước sang thập niên 2010, vai trò này được củng cố khi khu vực quy tụ thêm nhiều cơ quan Trung ương như Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng cục Hải quan… cùng hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài nước. Song song, hạ tầng giao thông liên tục được mở rộng với Vành đai 3, Quốc lộ 32, Lê Đức Thọ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Nguyễn Cơ Thạch, Lê Quang Đạo kéo dài, Đại lộ Thăng Long…, tạo khả năng kết nối thuận tiện với nội đô và các khu vực phía Tây.

Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí quy mô lớn như SEA Games, AFF Cup và các đại nhạc hội quốc gia, quốc tế.

Trên nền tảng hạ tầng thông suốt, hệ thống dịch vụ – tiện ích cũng nhanh chóng phát triển với các khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại quốc tế, bệnh viện Trung ương, bệnh viện tư nhân và quốc tế, hệ thống trường điểm, trường quốc tế liên cấp và nhiều trường đại học lớn, giúp Mỹ Đình ngày càng hoàn thiện cấu trúc của một đô thị đa chức năng: sống – làm việc – học tập – thương mại – giải trí trong cùng một khu vực.

Trong giai đoạn tiếp theo, Mỹ Đình tiếp tục hưởng lợi từ các tuyến Metro số 5, số 8, số 10 cùng các trục giao thông chiến lược đang được đầu tư, qua đó tăng cường kết nối với nội đô hiện hữu và các cực tăng trưởng mới, trong đó có khu công nghệ cao và đô thị Đại học tại Hòa Lạc. Đây cũng là nền tảng để khu vực tiếp tục củng cố vai trò một trong những lõi hành chính – thương mại – dịch vụ quan trọng của phía Tây Hà Nội.

Tara Maison – Mảnh ghép mới định hình chuẩn mực sống thượng lưu

Nhờ yếu tố hạ tầng giao thông thuận tiện, hệ thống tiện ích xã hội đầy đủ cùng khả năng phát triển các khu đô thị và dự án mới đã giúp Mỹ Đình trở thành một trong những điểm đến sôi động nhất của khu vực phía Tây Hà Nội trong hơn một thập kỷ qua.

Đặc biệt sau khi The Manor Hanoi – tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp do Bitexco phát triển đi vào hoạt động từ 2007 và tiếp nối bởi các dự án của Vingroup, MIK, Indochina Capital…, góp phần thúc đẩy làn sóng dịch chuyển an cư về Mỹ Đình diễn ra rõ nét.

Bên cạnh nhóm công chức, người có thu nhập cao và doanh nhân, khu vực còn thu hút lượng lớn cư dân quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… hình thành cộng đồng đa quốc gia tại Mễ Trì, khu vực quanh Sân vận động Mỹ Đình, Phạm Hùng và các khu lân cận.

Trong tương lai, sức hút này được kỳ vọng tiếp tục gia tăng. Theo đồ án quy hoạch trụ sở bộ, ngành đến năm 2030, khu vực Mễ Trì dự kiến tiếp nhận thêm nhiều cơ quan trung ương, kéo theo lượng lớn cán bộ và người lao động về làm việc, từ đó gia tăng nhu cầu về nhà ở chất lượng cao gần nơi làm việc.

Trong khi đó, nguồn cung dự án mới tại khu vực trung tâm Mỹ Đình ngày càng hạn chế khi quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở cao cấp không còn nhiều. Trong nhóm nguồn cung đáng chú ý hiện nay có The Matrix One Premium và Tara Maison Mỹ Đình là những dự án mới bổ sung thêm sản phẩm cao cấp cho khu vực trong vài năm tới.

Dự án Tara Maison nằm tại trung tâm Mỹ Đình - Nam Từ Liêm

Tara Maison được xem là một "ẩn số" mới khi sở hữu vị trí đối diện Sân vận động Mỹ Đình, được định hình ở phân khúc bất động sản hạng sang với số lượng giới hạn chỉ 294 căn, hướng tới trải nghiệm sống chuẩn mực quốc tế cho nhóm cư dân có yêu cầu cao về chất lượng sống. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng ACE Mỹ Đình làm chủ đầu tư, Epic Holdings là đơn vị phát triển và Sol E&C là đơn vị thi công. Mật độ xây dựng của dự án khoảng 26%, phần diện tích còn lại dành cho giao thông, cảnh quan và hệ tiện ích.

Tara Maison được đầu tư hệ thống 8 thang máy, trong đó 4 thang VIP riêng tư dành riêng cho các căn góc. Khu vực tầng hầm phục vụ đỗ xe và các hạng mục kỹ thuật, trong đó tầng B3 dự kiến lắp đặt hệ thống đỗ xe cơ khí 3 tầng. Dự án còn bố trí trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng cao cấp, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em; tầng 27 có hồ bơi vô cực và phòng gym dành riêng cho cư dân.

Các căn hộ Tara Maison có pháp lý hoàn chỉnh, sở hữu lâu dài, dự kiến bàn giao vào quý IV/2028. Với vị trí trung tâm, nguồn cung hữu hạn và định hướng phát triển theo tiêu chuẩn cao, dự án được kỳ vọng trở thành mảnh ghép mới trong bức tranh sống đa quốc gia tại Mỹ Đình, đáp ứng nhu cầu ở thực lâu dài tại một trong những khu vực trung tâm đang ngày càng khan hiếm nguồn cung mới.

Tên Dự án theo GPXD: Dự án Xây dựng Khu nhà ở thương mại hỗn hợp (dành một phần để bán cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 – Bộ Công an).