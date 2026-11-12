"Đại gia phố núi" vang bóng một thời nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc 261 km, vốn gần 85.000 tỷ đồng qua 3 tỉnh rộng nhất Việt Nam

Theo Báo Lâm Đồng, sáng 12/11, ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc với đại diện các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn Đức Long Gia Lai về nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Đức Long Gia Lai báo cáo các nội dung nghiên cứu khả thi, gồm quy mô đầu tư, hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng và phương án triển khai dự án trên địa bàn ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có tổng chiều dài khoảng 261,66 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Gia Lai dài 57,13 km, Đắk Lắk dài 124,17 km và Lâm Đồng dài 80,36 km. Dự án dự kiến được đầu tư với quy mô 4 làn xe, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 84.798 tỷ đồng.

Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối liên vùng, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ khu vực Tây Nguyên, tăng cường liên kết giữa các trung tâm kinh tế, đô thị và vùng sản xuất hàng hóa. Khi được đầu tư, tuyến cao tốc được kỳ vọng rút ngắn thời gian lưu thông, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đồng thời thúc đẩy các chuỗi liên kết sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch giữa các địa phương.

Theo phương án nghiên cứu, đoạn cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng có điểm đầu tại Km181+300, thuộc xã Nam Đà và điểm cuối tại Km261+655, thuộc xã Kiến Đức, với chiều dài khoảng 80,36 km, đi qua 9 xã, phường.

Cụ thể, đoạn qua xã Nam Đà dài 8,55 km; xã Đắk Sắk 13,3 km; xã Krông Nô 7,8 km; xã Đắk Song 11,55 km; xã Đức An 4,7 km; xã Trường Xuân 23,75 km; phường Nam Gia Nghĩa 5,41 km; xã Nhân Cơ 4,25 km và xã Kiến Đức 1,05 km.

Việc nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa các khu vực trong tỉnh, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, tuyến đường sẽ góp phần kết nối các vùng nguyên liệu, khu vực sản xuất với trung tâm kinh tế và mạng lưới giao thông liên vùng.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư đã trao đổi về hướng tuyến, quy mô đầu tư, mức độ phù hợp với các quy hoạch cũng như phương án tổ chức thực hiện theo hình thức PPP. Các vấn đề về nhu cầu sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án cũng được đưa ra thảo luận.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và tư vấn tiếp tục phối hợp rà soát tổng thể, nghiên cứu phương án điều chỉnh hướng tuyến hợp lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến diện tích đất rừng và các khu vực quy hoạch khoáng sản.

Việc lựa chọn phương án cần được cân nhắc toàn diện, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý các đơn vị rà soát kỹ phương án bố trí nút giao, hầm chui và các công trình kết nối trên tuyến; bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với nhu cầu lưu thông, khả năng kết nối hạ tầng cũng như điều kiện đi lại, sản xuất của người dân.

Sau khi hoàn thành việc rà soát, đánh giá, các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư cần tổng hợp, báo cáo các bộ, ngành có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương án nghiên cứu, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế.