Ngày 8/3 ngay đầu năm mới, tặng phái đẹp quà gì để may mắn nguyên năm?

06-03-2026 - 11:00 AM | Sống

Ngày 8/3 ngay đầu năm mới, tặng phái đẹp quà gì để may mắn nguyên năm?

Không khí đầu xuân Bính Ngọ năm nay vẫn còn rất rộn ràng khi các dịp lễ tết cận kề nhau. Ngay đầu tháng 3 là dịp mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, cơ hội để mọi người dành cho người thân là phái đẹp trong gia đình hay đồng nghiệp, bạn bè nữ những món quà ý nghĩa.

Đây cũng là dịp các ngân hàng, trong đó có BVBank, gửi tới khách hàng của mình nhiều chương trình hấp dẫn.

Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm đến những người phụ nữ thân yêu của mình: tặng hoa, tặng quà, ăn một bữa tiệc ấm áp hay một chuyến du lịch dịp cuối tuần ý nghĩa,… Hay phái đẹp cũng có thể tự thưởng cho bản thân. Đến với BVBank, khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn để có thể chọn được hình thức quà tặng ý nghĩa nhất mà còn mang đến may mắn nguyên năm

Theo văn hóa người Việt, những con số đẹp sẽ mang đến nhiều may mắn và khởi sắc cho người sở hữu. Chính vì vậy tặng một tài khoản số đẹp như ngày sinh, số tài lộc, hay số trùng dịp 8/3 để gợi nhớ cũng là một cách "chiều lòng phái đẹp". Tại BVBank, rất nhiều tài khoản số đẹp có ưu đãi phí hấp dẫn dành cho khách hàng.

Bên cạnh đó, một món quà cũng rất thiết thực là tham gia các sản phẩmbảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới hay bảo hiểm vay vốn từ ngày 06 - 13/3/2026 mỗi khách hàng nữ sẽ nhận ngay được 1 voucher miễn phí liệu trình trẻ hóa da chuyên sâu tại Blossom Aesthetic Clinic để chăm sóc cho làn da của mình.

Thêm một lựa chọn khác để phái đẹp cảm thấy món quà này sẽ luôn đồng hành cùng mình đó là việc sở hữu 1 chiếc thẻ tín dụng xinh xắn dành riêng cho mình từ BVBank như thẻ Ms để luôn được hoàn tiền đến 10% cho các chi tiêu mua sắm, làm đẹp hoặc thẻ Visa Instyle và JCB Sense - hoàn tiền đến 20% cho các chi tiêu thời trang, ăn uống, bảo hiểm với tổng giá trị hoàn tiền lên đến 18 triệu/ năm. Cơ hội để chiếc thẻ "quyền năng" này trở thành một món quà ý nghĩa hay việc chi tiêu trong dịp 8/3 này thật thoải mái mà không lo toan hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện được.

Ngày 8/3 ngay đầu năm mới, tặng phái đẹp quà gì để may mắn nguyên năm?- Ảnh 1.

"Triển khai liên tục các ưu đãi cho khách hàng những dịp lễ, tết trong năm khi khách hàng tham gia các sản phẩm, dịch vụ của BVBank là việc mà chúng tôi rất quan tâm. Bởi đây không chỉ sự tri ân, mà chúng tôi muốn tạo ra thêm nhiều giá trị cộng thêm cho khách hàng. Hy vọng, mỗi khách hàng của BVBank sẽ luôn nhận được những trải nghiệm tốt nhất từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ BVBank. Với gần 3 triệu khách hàng, và lượng khách hàng mới tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây là một minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng đối với BVBank", đại diện Ban lãnh đạo BVBank chia sẻ.

Bên cạnh các chương trình dành cho khách hàng nữ trong dịp 8/3 này, BVBank cũng đang triển khai chương trình Gửi tiết kiệm trúng sổ tiết kiệm, và trúng Vàng 999.9. Chi tiết khách hàng tham khảo tại: https://bvbank.net.vn/ca-nhan/uu-dai/tiet-kiem/mo-nam-khoi-sac/

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

