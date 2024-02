Ngày làm việc cuối năm, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) công bố có Tổng Giám đốc mới, ông Võ Trường Sơn từ nhiệm sau 9 năm ngồi ghế nóng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc của ông Võ Trường Sơn. Lý do từ nhiệm là lý do cá nhân, do đó ông Sơn đề nghị HĐQT chấp thuận cho ông từ nhiệm từ ngày 7/2/2024.

Ông Sơn sinh năm 1973, tốt nghiệp chuyên ngành Thạc sỹ Tài chính. Trước khi gia nhập HAGL, ông Sơn từng công tác tại Công ty Kiểm toán và tư vấn (A&C) trong khoảng thời gian tháng 8/1996 đến tháng 11/2003, sau đó làm Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Từ tháng 10/2008, ông Sơn gia nhập HAGL. Đến năm 2015, ông Sơn chính thức được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT Tập đoàn. Như vậy, ông Sơn đã có 16 năm công tác tại HAGL và 9 năm đương nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

Ngược lại, HAGL bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay thế ông Sơn. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 7/2/2024 đến 6/2/2029. Ông Thắng sinh năm 1977, là người Nam Định, tốt nghiệp ngành Cử nhân kinh tế. Ông Thắng gia nhập HAGL từ năm 2007, hiện đang là Thành viên HĐQT HAGL.

Biến động vị trí Tổng Giám đốc HAGL diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn đang tái cấu trúc, với 2 định hướng chính là trả nợ và đầu tư phát triển mảng cốt lõi nông nghiệp. HAGL cũng sắp đón nhận cổ đông chiến lược mới là LPBS và LPBank.

Theo phương án sử dụng nguồn vốn 1.300 tỷ dự kiến thu được từ phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu sắp tới, HAG cho biết sẽ dành 346,7 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 do công ty phát hành ngày 18/6/2012 tại Công ty Chứng khoán ACB.

Mới đây ngày 2/2, Công ty cũng thông báo thanh toán số tiền gốc là 357,5 tỷ đồng lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016. Thời gian thanh toán tiếp theo là trong quý 1/2024. Trước đó, ngày 15/1, HAGL cũng đã thanh toán 84,5 tỷ tiền gốc cho lô trái phiếu này.

Về kinh doanh, quý 4/2023, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 1.898 tỷ đồng và lãi ròng 1.007 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 323% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm, HAGL ghi nhận 1.709 tỷ đồng lợi nhuận ròng, hơn 1,5 lần năm trước.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty tăng 1.729 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 9% lên mức 21.528 tỷ đồng. Đáng chú ý, HAG tăng đầu tư mở rộng tài sản cố định thêm 1.577 tỷ đồng, lên mức 5.399 tỷ đồng.