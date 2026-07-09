Ngay lúc SSD đắt đỏ vì AI, lỗi Windows 11 lại âm thầm “nuốt” tới 500GB ổ cứng

Sự cố xuất hiện trong bối cảnh giá SSD vẫn chưa có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt do áp lực nguồn cung chip nhớ, khiến việc lãng phí hàng trăm GB dung lượng vì một lỗi phần mềm càng trở nên đáng tiếc.

Theo các báo cáo gần đây, Windows 11 gặp lỗi khiến hệ thống liên tục ghi lại các sự kiện truy cập ứng dụng rồi lưu vào tệp “CapabilityAccessManager.db-wal”. Về bản chất, Capability Access Manager được thiết kế để quản lý nhật ký liên quan đến quyền truy cập của ứng dụng. Tuy nhiên, lỗi này khiến dữ liệu bị ghi lặp đi lặp lại, làm tệp tăng kích thước bất thường. Một số người dùng trên Reddit cho biết tệp này đã phình lên hơn 500GB, chiếm gần hết dung lượng ổ cứng.

Nếu nghi ngờ máy tính của mình gặp tình trạng tương tự, người dùng có thể mở Settings > Storage > Show more categories > System & Reserved, sau đó kiểm tra mục System storage. Nếu dung lượng hệ thống tăng bất thường lên hàng chục hoặc hàng trăm GB, nhiều khả năng nguyên nhân đến từ tệp CapabilityAccessManager.db-wal đang liên tục ghi dữ liệu vào ổ đĩa.

Ảnh: Windows Latest

Microsoft cho biết bản cập nhật Patch Tuesday trong tháng 7 sẽ khắc phục hoàn toàn sự cố. Trong thời gian chờ đợi, người dùng cũng có thể cài đặt các bản cập nhật tùy chọn (Optional Updates) trong Windows Update để nhận bản vá sớm hơn.

Nếu cần giải phóng dung lượng ngay lập tức, người dùng có thể xóa thư mục chứa tệp CapabilityAccessManager.db-wal. Tuy nhiên, thao tác này cần được thực hiện cẩn thận. Một số người dùng trên Reddit cho biết việc chỉ xóa riêng tệp hoặc can thiệp không đúng cách có thể khiến kết nối Wi-Fi gặp sự cố.

Ảnh: Windows Latest

Trong một trường hợp, máy tính chỉ hoạt động bình thường trở lại sau khi xóa toàn bộ thư mục liên quan rồi khởi động lại hệ thống. Vì vậy, nếu máy vẫn còn đủ dung lượng và hoạt động ổn định, giải pháp an toàn hơn vẫn là chờ bản cập nhật chính thức từ Microsoft.

Bản vá không chỉ sửa lỗi dung lượng

Tài liệu hỗ trợ từ Microsoft liệt kê chi tiết cải tiến lớn cho tệp tin CapabilityAccessManager.db-wal giúp tối ưu dung lượng đĩa, dù họ không đi sâu vào chi tiết lỗi.

Bên cạnh đó, bản vá lần này cũng mang đến hàng loạt nâng cấp đáng chú ý khác cho hệ thống. Về mặt bảo mật (Secure Boot), các bản cập nhật chất lượng của Windows giờ đây bao gồm thêm dữ liệu nhắm mục tiêu thiết bị có độ tin cậy cao, giúp mở rộng phạm vi các máy tính đủ điều kiện tự động nhận chứng chỉ Secure Boot mới một cách an toàn theo từng giai đoạn. Đối với khâu xác thực, bản cập nhật cải thiện kết nối kênh an toàn Netlogon giữa các bộ điều khiển miền (domain controller), cho phép các máy chủ thành viên kết nối thành công với các domain controller được thiết lập từ trước năm 2025.

Bên cạnh đó, bảng biểu tượng cảm xúc (Emoji Panel) cũng có sự thay đổi lớn khi chuyển sang sử dụng nguồn ảnh GIF từ nền tảng GIPHY, thay thế cho API Tenor của Google đã bị ngừng hỗ trợ. Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026, người dùng bắt buộc phải cài đặt bản cập nhật Windows mới nhất để tiếp tục sử dụng ảnh GIF, nếu không hệ thống sẽ báo lỗi dịch vụ không khả dụng.

Về kết nối mạng, bản vá mới tối ưu hóa cách thiết bị giao tiếp với các tài nguyên mạng chia sẻ. Các kết nối được ứng dụng và tính năng hệ thống sử dụng, chẳng hạn như hàm NetUseAdd, giờ đây hoạt động ổn định hơn, bao gồm cả các kết nối không cần xác thực (null session).

Ngoài ra, Microsoft cũng đã xử lý một sự cố khó chịu xuất hiện từ bản vá tháng 6 năm 2026 liên quan đến thùng rác (Recycle Bin), nơi hộp thoại xác nhận hiển thị tên tệp tin rác nội bộ thay vì tên gốc khi người dùng xóa vĩnh viễn dữ liệu. Cuối cùng, thanh Taskbar cũng được tinh chỉnh để hiển thị huy hiệu thông báo ứng dụng chính xác hơn theo thời gian thực.