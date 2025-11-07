Ngày mai, miền Bắc có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/11), Bắc Bộ có mưa rải rác, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết này tiếp tục duy trì trong ngày mai, nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm nay.

Khoảng từ ngày 13/11, ngày 14/11có khả năng trời chuyển rét vào đêm và sáng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/11

Thời tiết Hà Nội có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 20-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.