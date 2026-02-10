Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới gây mưa trở lại

10-02-2026 - 17:26 PM | Xã hội

Trong 2 ngày tới, Bắc Bộ chịu tác động của đợt không khí lạnh yếu lệch đông gây mưa nhỏ, tuy nhiên nhiệt độ không giảm,

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/2), thời tiết ấm lên do không khí lạnh suy yếu.

Tuy nhiên, khoảng ngày 11-12/2, không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu lệch đông, sau đó suy yếu.

Trong thời gian trên, dù nhiệt độ ở miền Bắc không giảm, khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác trong đêm 10 và ngày 11/2. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Một đợt không khí lạnh mạnh lệch đông tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác (Ảnh:Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/2

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 14-18 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông Gia Lai đến Khánh Hòa ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

