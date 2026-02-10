Ngày mai, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới gây mưa trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/2), thời tiết ấm lên do không khí lạnh suy yếu.

Tuy nhiên, khoảng ngày 11-12/2, không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu lệch đông, sau đó suy yếu.

Trong thời gian trên, dù nhiệt độ ở miền Bắc không giảm, khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác trong đêm 10 và ngày 11/2. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Một đợt không khí lạnh mạnh lệch đông tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác (Ảnh:Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/2

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 14-18 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông Gia Lai đến Khánh Hòa ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.