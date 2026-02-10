Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngựa 'mặt cộc' cầm iPhone 17, ngựa 'Superman' gây sốt

10-02-2026 - 13:11 PM | Xã hội

Sự xuất hiện của loạt linh vật độc đáo như ngựa “mặt cộc” cầm chiếc iPhone 17, ngựa “Superman” cùng nhiều tạo hình ấn tượng khác trong cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 của tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến check-in.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai, cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026﻿ được tiếp biến từ tinh thần: Thánh Gióng - Đất Võ - Đại Ngàn, lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền Đất võ Trời văn, quê hương của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.

Trong đó, linh vật ngựa chính của công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng, có tổng chiều cao hơn 9m, với cơ bắp rắn chắc, uy lực và khí thế bách chiến bách thắng﻿. Linh vật ngựa chính được diễn đạt khéo léo qua những đường vân chuyển động.

Hai bên ngựa chính là hình tượng 8 chú ngựa (mỗi bên 4 chú) trong nhiều bước, dáng tư thế chuyển động từ hai hướng quy tụ lại, cùng với tạo hình cây cầu phía trên được thiết kế hiện đại thể hiện sự kết nối hai vùng đất Bình Định - Gia Lai cũ trở thành tỉnh Gia Lai mới.

Bên cạnh linh vật ngựa chính, các phiên bản ngựa cách điệu như: ngựa "mặt cộc" cầm iPhone, ngựa "Superman" … đang thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh﻿.

Bạn Diệu Linh (SN 1998, phường Quy Nhơn) hào hứng cho biết, hình ảnh chú ngựa “mặt cộc” cầm iPhone lan truyền mạnh trên mạng xã hội, tạo cảm giác vừa lạ vừa vui mắt. Chính sự tò mò ấy đã khiến cô tranh thủ ngay dịp khánh thành để trực tiếp đến chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc check-in đáng nhớ.

Ngựa "Superman".

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai cho biết, cụm biểu tượng linh vật năm Bính Ngọ 2026 là công trình nghệ thuật sắp đặt có quy mô lớn, ý tưởng thiết kế sáng tạo. Quá trình thi công đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu, tập trung nhiều nhân lực, vật lực trong thời gian dài.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng, cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ thành điểm nhấn văn hóa - du lịch đặc sắc; là không gian để nhân dân và du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp, bản sắc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai hôm nay.

Linh vật ngựa được tạo hình ấn tượng.

Theo ghi nhận, từ khi khánh thành, có rất đông người dân, du khách đến tham quan chụp ảnh với cụm linh vật.

Theo Trương Định

Tiền Phong

ngựa 'Superman'

