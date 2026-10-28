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Ngày mai, nhiều khu vực sẽ có mưa to đến rất to

| | Xã hội

Ngày mai, mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu tác động của gió Đông Bắc kết hợp với địa hình và nhiễu động trong đới gió Đông, hôm nay (28/10), khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi mưa rất to.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa lớn tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Đợt mưa lớn tại miền Trung được dự báo còn kéo dài đến ngày mai. Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng giảm dần.

Ngày mai, nhiều khu vực sẽ có mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Do tác động của không khí lạnh yếu, nhiều tỉnh miền Trung có mưa to đến hết ngày mai (Ảnh minh họa/Nguồn: Sức khỏe và Đời sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/10

Thời tiết Hà Nội có mưa rào vài nơi, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ngày có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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