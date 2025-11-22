Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to, kéo dài 2 ngày liên tục

22-11-2025 - 18:55 PM | Xã hội

Dự báo, đợt mưa lớn tại Trung Bộ còn kéo dài đến hết ngày 24/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên hôm nay (22/11), ở phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối nay đến chiều tối 24/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều tối và đêm 24/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 25/11 mưa giảm dần.

Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to, kéo dài 2 ngày liên tục- Ảnh 1.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn cấp ở các địa bàn ngập lụt (Ảnh: Báo Đắk Lắk).

Còn tại Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trong một tuần tới, nhiệt độ tăng dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa rải rác, riêng TP. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

