Ngày mai, nhiều nơi vẫn có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều tối nay (22/7), bão số 3 sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối nay đến sáng mai (23/7), khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa 50–100mm, có nơi trên 200mm.

Phía Nam Phú Thọ và Sơn La: có mưa to đến rất to, 40–80mm, cục bộ trên 120mm

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, 20–40mm, có nơi trên 100mm.

Một chiếc tàu cá ở Quảng Ninh bị đắm bị đắm do gặp sự cố khi neo đậu tránh bão, rất may các thuyền viên đều an toàn (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/7

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng Nam Phú Thọ, Sơn La có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An), có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.