Tiện tay đổ nước lau sàn lên sàn gỗ: Một phút cho nhanh, vài tháng sau gỗ phồng rộp – tiếc không kịp

Một chiều cuối tuần, chị Thu (41 tuổi, Hà Nội) dọn nhà nhanh để đón khách. Đang vội, chị đổ thẳng một ít nước lau sàn lên góc phòng rồi lấy cây lau kéo qua. “Tôi nghĩ làm vậy cho nhanh, mà nhà vẫn thơm như thường. Ai ngờ sau 3 tháng đổi mùa, sàn gỗ chỗ đó phồng lên như bị ‘bọt khí’, nhìn mà xót ruột”, chị kể.

Lúc thợ đến kiểm tra, họ nói thẳng: “Chỉ cần vài lần đổ trực tiếp nước lau sàn là lớp keo dưới mặt gỗ sẽ bong, mép gỗ sẽ đội lên. Không sửa được – phải thay tấm mới”.

Câu chuyện của chị Thu không hề hiếm. Rất nhiều chị em tiện tay làm đúng “một phút”, rồi vài tháng sau phải bỏ ra cả triệu vì thói quen tưởng vô hại này.

1. Vì sao đổ nước lau sàn trực tiếp lại phá sàn gỗ nhanh đến vậy?

Sàn gỗ – dù là công nghiệp hay tự nhiên – đều có đặc điểm chung: rất kỵ nước đọng tại chỗ. Đổ một vệt nước lau sàn đặc lên bề mặt sẽ dẫn tới 3 vấn đề:

• Nước thẩm thấu qua khe gỗ

Các mối ghép sàn gỗ không kín hoàn toàn. Nước kết hợp hóa chất có thể ngấm dần xuống dưới, phá lớp keo liên kết.

• Hóa chất làm mềm lớp phủ bảo vệ

Nhiều loại nước lau sàn có chất tẩy mạnh. Khi bị đổ trực tiếp, nồng độ cao làm mờ lớp phủ, khiến gỗ dễ phồng khi gặp hơi nước hoặc đổi mùa.

• Đọng nước tại một điểm → mục mép gỗ

Dù bạn lau ngay, chất lỏng vẫn len vào mép sàn. Sau một thời gian, mép sẽ:

- Cong nhẹ

- Mở miệng

- Đẩy nhau lên thành “gợn sóng”

Thợ kỹ thuật giải thích rất thẳng: “Sàn gỗ không hỏng vì những giọt nước, mà vì những mảng nước đọng vài phút. Đổ trực tiếp là cách nhanh nhất làm sàn xuống cấp”.

2. Ba dấu hiệu sàn gỗ đã bị hỏng do đổ nước lau sàn

Không phải lúc nào cũng thấy ngay. Nhưng sau vài tuần – vài tháng, sẽ dần xuất hiện:

1. Mép gỗ đội nhẹ như bị kênh

Sờ vào thấy không còn liền mạch, các tấm hơi đội lên.

2. Xuất hiện đốm phồng hoặc “bong bóng”

Thường thấy ở khu vực từng đổ nước.

3. Màu gỗ chỗ đó tối hơn hoặc loang nhẹ

- Lớp phủ bảo vệ bị ảnh hưởng nên gỗ đổi màu khi gặp ẩm.

- Nếu xuất hiện cả ba dấu hiệu, gần như chắc chắn phải thay tấm, không thể sửa.

3. Vậy lau sàn gỗ thế nào mới đúng chuẩn?

Bước 1: Pha loãng nước lau sàn trong xô

Tỷ lệ chuẩn: 1 nắp nước lau + 1 lít nước. Không hơn. Không đặc. Không đổ trực tiếp.

Bước 2: Nhúng cây lau rồi vắt gần khô

Sàn gỗ chỉ hợp “ẩm nhẹ”, không hợp “ướt sũng”.

Bước 3: Lau theo đường dài – không chà xoáy

Chà xoáy khiến nước quay vòng, dễ đọng lại ở khe.

Bước 4: Lau lại bằng khăn khô ở những khu vực nhạy cảm

Nhất là gần cửa sổ, bàn ăn, khu vực dễ đổ nước.

Bước 5: Mở quạt 5–10 phút

Gió giúp bốc hơi ẩm, giảm nguy cơ phồng rộp.

4. Những sai lầm khiến sàn gỗ “toang” nhanh mà nhiều người không để ý

- Sử dụng cây lau quá ướt

- Để nước đọng khi lau chân hoặc gần cửa ra vào

- Lau sàn khi trời nồm, không bật quạt

- Dùng nước lau sàn có độ tẩy mạnh (hương chanh, hương sả đậm)

- Không xử lý ngay khi làm đổ nước lên sàn

Chỉ cần duy trì 2–3 sai lầm trong vài tháng, sàn sẽ xuống cấp nhanh đến bất ngờ.

5. Lời khuyên từ thợ: “Sàn gỗ chỉ hợp sự nhẹ nhàng”

Một kỹ thuật viên lâu năm chia sẻ: “Lau sàn gỗ thì càng nhẹ càng bền. Sàn gạch chịu được mạnh tay, còn gỗ thì tuyệt đối không”.

Để tránh hối tiếc như chị Thu, bạn chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc:

- Không đổ nước lau sàn trực tiếp

- Không để sàn quá ướt

- Lau ẩm – lau nhanh – để khô tự nhiên

Một phút tiện tay có thể khiến bạn tốn vài triệu. Nhưng chỉ cần thay đổi một thói quen, sàn gỗ của bạn có thể đẹp bền cả chục năm.