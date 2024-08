Ngay năm sau, Việt Nam sẽ có thêm 1 thành phố thuộc trung ương

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 891/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Theo quy hoạch, có 5 đô thị trực thuộc Trung ương gồm Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại đặc biệt), Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng (dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại I).

8 tỉnh định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Bình Dương (dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại I).

Như vậy, đến 2030, Việt Nam sẽ có 13 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phố Huế trực thuộc trung ương vào năm 2025, dự kiến có 9 đơn vị hành chính cấp huyện.

Trong đó, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sớm nhất trong 8 tỉnh trên, năm 2025. Theo Báo Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế trực thuộc trung ương vào năm 2025 dự kiến có 9 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm: Quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa (tách ra từ thành phố Huế hiện nay), thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, thị xã Phong Điền (hiện đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để trở thành thị xã), huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc (sáp nhập 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông) và huyện A Lưới.

Định hướng đến năm 2045, mô hình của thành phố Huế trực thuộc trung ương vẫn giữ nguyên 9 đơn vị hành chính nhưng phát triển thành 4 quận: Phú Xuân, Thuận Hóa, Hương Thủy, Hương Trà; hai thành phố là Phong Điền (trên cơ sở thị xã Phong Điền) và Chân Mây (lấy khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô kéo dài đến thị trấn Phú Lộc); hai thị xã là Quảng Điền và Phú Vang; và huyện A Lưới.

Thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ trở thành một trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ trở thành một trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh" theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Nửa đầu 2024, kinh tế Thừa Thiên Huế tăng trưởng 6,01%

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng đã có bước tăng trưởng, tháng sau cao hơn tháng trước, quý 2 cao hơn quý 1, góp phần cải thiện kết quả chung của 6 tháng đầu năm 2024.

Sáu tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 19.599,3 tỷ đồng, tăng 6,01% so với cùng kỳ, xếp thứ 10/14 các tỉnh/thành phố vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, xếp thứ 36/63 tỉnh/thành phố cả nước. Quy mô nền kinh tế (giá hiện hành) đạt 37.935,5 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 19.599,3 tỷ đồng, tăng 6,01% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng khá với mức tăng 6,95%, chiếm 50,1% trong cơ cấu kinh tế; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 5,22%, chiếm tỷ trọng 30,1% trong cơ cấu GRDP; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 2,99% , chiếm tỷ trọng 11,2% trong cơ cấu GRDP; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,53%, chiếm 8,6% trong cơ cấu kinh tế.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 6.001,6 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 1.950,2 nghìn lượt.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, khách du lịch ước đạt hơn 1.950,2 nghìn lượt, tăng 24,7% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 821,3 nghìn lượt, tăng 42,6%; tổng thu từ du lịch ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ và đạt 50% so với kế hoạch.

Từ đầu năm đến ngày 17/6, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 21 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 5.776,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần về lượng và tăng 55,8% về vốn so với cùng kỳ (trong đó có 8 dự án FDI với vốn đăng ký 33,2 triệu USD). Ngoài ra, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng mức đầu tư 1.881 tỷ đồng.