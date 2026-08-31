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Ngày thứ 3 nghỉ lễ: 40 vụ tai nạn giao thông, 22 người tử vong

| | Xã hội

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 24 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Ngày thứ 3 nghỉ lễ: 40 vụ tai nạn giao thông, 22 người tử vong- Ảnh 1.

Vụ tai nạn xe khách ở Gia Lai khiến nhiều người thương vong.

Chiều 31/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 15h ngày 30/8 đến 15h ngày 31/8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 7 vụ, số người chết giảm 4 người và số người bị thương giảm 5 người.

Trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào những lỗi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện 18.738 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp. Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 1.568 trường hợp, lập biên bản 111 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.134 trường hợp, lập biên bản 183 trường hợp.

Trên các tuyến đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.836 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.467 trường hợp; tạm giữ 87 ô tô, 2.749 mô tô và 262 phương tiện khác.

Lực lượng chức năng tước giấy phép lái xe (GPLX) các loại đối với 331 trường hợp, trừ điểm GPLX 1.684 trường hợp.

Đáng chú ý, trong số các lỗi vi phạm được phát hiện có 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 25 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn.

Cùng với đó, có 135 trường hợp chở quá số người quy định, 10 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định và 148 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Trên các tuyến cao tốc, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT kiểm soát 1.734 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 107 trường hợp vi phạm; trừ điểm GPLX 27 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 714 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng xử lý 1 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc. Trường hợp này bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 132 trường hợp vi phạm. Trên tuyến đường sắt, phát hiện, lập biên bản xử lý 63 trường hợp.

Cục CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia; tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Theo Thanh Hà

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