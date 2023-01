Ngày vía Thần Tài nhớ đặt thêm 5 thứ này trên bàn thờ để cả năm may mắn, hốt tài lộc, phú quý

Cóc thiềm thừ

Cóc thiềm thừ là một trong những vật phẩm phong thủy được ưa chuộng nhất để chưng trên ban thờ Thần Tài. Vật phẩm này còn được gọi là cóc Thần Tài, cóc 3 chân là tượng trưng cho sự đủ đầy và thịnh vượng. Cóc thiềm thừ hình dáng độc lạ, miệng ngậm một đồng xu được bao quanh bởi vàng bạc hoặc hoa lá. Người ta thường đặt cóc thiềm thừ trái bên trái bàn Thần Tài và song song với lọ hoa, ban ngày quay mặt ra ngoài để hút tiền tài, ban đêm quay vào trong để không làm thất thoát của cải.

Tỳ hưu phong thủy

Thông thường người ta sẽ chọn mua tỳ hưu theo cặp và đặt song song nhau trên ban Thần Tài. Bạn có thể lựa chọn màu sắc và chất liệu tỳ hưu sao cho hợp mệnh, hợp tuổi và tương ứng với mong cầu của bản thân. Ví dụ như tỳ hưu đen giúp chiêu tài, tỳ hưu xanh đem lại may mắn cho đường công danh, từ hưu trắng trước lộc và bảo trợ cho sức khoẻ gia chủ, tỳ hưu đỏ mang đến vận may và xua đuổi tà khí.

Tượng phật di lặc

Phật Di Lặc sở hữu khuôn mặt tròn, bụng phệ, tai to và khuôn miệng phúc hậu luôn tươi cười. Đây là một trong những vật phẩm tượng trưng cho sự an lạc, bình an, hạnh phúc được nhiều người ưa thích. Trên tay tượng thường cầm thỏi vàng, thỏi bạc với ý nghĩa sẽ mang đến nhiều tài lộc, của cải và cuộc sống hoan hỉ cho gia đình.

Túi tiền kim bảo

Nhiều người lựa chọn túi tiền kim bảo để đặt trên ban thời Thần Tài với mong muốn có được nhiều của cải, làm ăn suôn sẻ, thuận lợi. Vật phẩm này có thể đặt ở nhiều vị trí khác trong gia đình như: bàn làm việc, phòng khách hay quầy bán hàng, quầy thu ngân,... để mọi sự luôn thành công, sự nghiệp được hưng thịnh, mỹ mãn.

Gạo Thần Tài

Gạo vàng Thần Tài cũng là vật phẩm mang lại nhiều may mắn khi được đặt trên ban Thần Tài. Theo quan niệm, gạo Thần Tài dùng để nạp tài, dẫn khí cho bát hương để người làm ăn kinh doanh có thêm vận đỏ và tài lộc. Gạo Thần Tài thường được sử dụng vào ngày mùng Một, mùng Mười, các ngày Rằm, khi bốc bát hương thờ Phật, thờ Gia Tiên, thờ Thần Tài.

*Các thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo