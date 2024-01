Nghệ An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 26/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tá Nguyễn Đức Cường , Trưởng Công an TP Vinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An .

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Nguyễn Đức Cường.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích mà Thượng tá Nguyễn Đức Cường đạt được trong quá trình công tác.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng và mong muốn trên cương vị mới, tân phó giám đốc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cũng như xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đức Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đức Cường hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và toàn thể cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.