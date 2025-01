Nghệ An yêu cầu tập trung chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản và thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng

Theo công văn nêu, thời gian qua tại một số thời điểm, khu vực, địa phương, giá bất động sản, nhà ở có hiện tượng tăng cao bất thường, không phù hợp với giá trị thực. Nguyên nhân dẫn tới việc này một phần là một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý đầu tư theo đám đông của người dân để thao túng tâm lý "đẩy giá tăng cao", "tạo giá ảo", gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi.

Bên cạnh đó, thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa minh bạch dẫn đến tổ chức, cá nhân thiếu thông tin. Đồng thời, có địa phương bị định hướng thông tin bởi một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản làm nhiễu loạn thông tin thị trường.

Một số chủ đầu tư dự án bất động sản lợi dụng tình hình nguồn cung bất động sản hạn chế để đưa ra giá chào bán bất động sản cao hơn so với mức trung bình của các dự án bất động sản để thu lợi.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo liên quan đến việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các đơn vị có trách nhiệm đẩy mạnh truyền thông, công khai, minh bạch thông tin liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác; tăng cường kiểm soát, kiểm duyệt chặt chẽ, có hiệu quả các kênh thông tin xã hội không chính xác, không chính thống có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý nhân dân, nhà đầu tư, khách hàng và thị trường.

Sở Xây dựng có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai thi hành các chính sách, pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản mới được ban hành.

Sở này được yêu cầu thực hiện công bố kịp thời thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, công khai các văn bản thông báo bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch xây dựng; quy hoạch đô thị và nông thôn; chương trình phát triển đô thị;... bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường.

Sở Xây dựng được giao kiểm soát chặt chẽ việc cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn, bảo đảm minh bạch hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động này, phòng ngừa, hạn chế việc thiếu kiểm soát, có thể gây bất ổn thị trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức triển khai thi hành các chính sách, pháp luật đất đai liên quan đến lĩnh vực bất động sản mới được ban hành. Giải quyết nhanh và đúng thời gian quy định của các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản (như phối hợp cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất,...).

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc hướng dẫn, giám sát, kiểm tra UBND cấp huyện trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã được giao tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm đối với hoạt động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, trong đó chú trọng tính pháp lý, điều kiện, công khai thông tin... bất động sản đưa vào kinh doanh có hiện tượng tăng giá bất thường; không để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

UBND các địa phương có trách nhiệm thực hiện công bố kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đầu tư phát triển hạ tầng; quy hoạch xây dựng; quy hoạch đô thị và nông thôn... bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường.

Các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.