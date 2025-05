“Tân binh” Vinpearl (VPL) tăng trần 3 phiên liên tiếp, vốn hóa tăng hơn 45.000 tỷ đồng

Theo đó, cổ phiếu VPL của CTCP Vinpearl tiếp tục gây chú ý mạnh trên sàn HoSE khi tăng trần 3 phiên liên tiếp kể từ khi chào sàn (13/05).

Cụ thể, kết phiên 15/05, giá cổ phiếu VPL ở mức 97.700 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,89% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1,8 triệu đơn vị.

Đây là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của “tân binh” sàn HoSE này, khi tăng trần 19,92% ở phiên 13/05 và tăng trần 6,9% ở phiên 14/05.

Như vậy, chỉ sau 3 phiên giao dịch, thị giá cổ phiếu VPL đã tăng 37,03%, tương ứng tăng 26.400 đồng/cổ phiếu – mức tăng ấn tượng nhất trên thị trường chứng khoán trong những phiên vừa qua.

Đà tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường của doanh nghiệp tăng mạnh lên mức hơn 175.205 tỷ đồng, tăng hơn 45.000 tỷ đồng chỉ sau 3 phiên giao dịch.

Trước đó, cổ phiếu VPL chào sàn HoSE ở phiên 13/05, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 71.300 đồng/cổ phiếu. Với 1,8 tỷ cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam được định giá gần 130.000 tỷ đồng.

Gần 1,8 tỷ cổ phiếu VPL chính thức giao dịch trên sàn HoSE từ phiên 13/05

Đây cũng là công ty thứ 4 trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết cổ phiếu trên HoSE, cùng với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (mã chứng khoán: VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE).

Về tình hình kinh doanh, quý I/2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (gồm dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan) đạt 2.435 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh này cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 83% so với quý I/2024, đạt 450 tỷ đồng. Tổng doanh thu vận hành (bao gồm các cơ sở được Vinpearl quản lý) đạt gần 12.800 tỷ đồng năm 2024, và gần 3.900 tỷ đồng trong quý I/2025, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 36% và 33% so với cùng kỳ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Vinpearl đã được thông qua với mục tiêu doanh thu thuần ước đạt khoảng 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 1.700 tỷ đồng cho cả năm 2025. Đây là những con số thể hiện quyết tâm của Vinpearl trong việc đẩy mạnh hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận từ các dịch vụ cốt lõi.