Nghe cô giáo 9X kể chuyện nghề giáo online!

Hành trình đến với nghề giáo



Từ khi còn nhỏ, Ngọc Huyền đã luôn học và theo đội tuyển Toán. Tình yêu với môn Toán lớn dần, thôi thúc Ngọc Huyền tìm hiểu sâu hơn môn học này. Quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Ngọc Huyền, đó là làm việc tại nhà sách giáo dục Lovebook. Tại đây, Ngọc Huyền được tiếp xúc với các tác giả viết sách, hỗ trợ công việc soạn thảo, Ngọc Huyền cảm thấy bản thân phù hợp với việc giảng giải, lý giải nên sau đó bắt đầu viết sách và bén duyên với nghề giáo viên online.

Lý do bắt đầu

Những ngày đầu, Ngọc Huyền chỉ là một cô sinh viên năm nhất, soạn thảo các tài liệu tham khảo và gửi đến cho các bạn học sinh. Khi làm công việc này, được nói chuyện với học sinh khắp mọi miền Tổ quốc, được lắng nghe, được chia sẻ những khó khăn trong quá trình ôn thi Đại học của các bạn, Ngọc Huyền cảm thấy bản thân nên tạo thêm nhiều giá trị cho học sinh hơn nữa. Vậy nên, lúc bấy giờ cô gái nhỏ bé cứ cặm cụi gửi từng chiếc mail, từng trang tài liệu đến từng học sinh lớp 12.

Quả ngọt đầu tiên, Ngọc Huyền đã xuất bản thành công cuốn sách "Công Phá Toán 3". Vậy nhưng, cô sinh viên năm nhất đã gặp phải sự quay lưng, bình luận ác ý vì "dám" viết sách khi chỉ mới 19 tuổi.



Tất nhiên, cô gái Ngọc Huyền đã không bỏ cuộc, kiên trì với công việc của mình, tiếp thu những góp ý và biên soạn cuốn sách ngày càng hoàn hảo hơn. Công phá Toán 3 trở nên nổi tiếng và giúp bút danh Ngọc Huyền LB được nhiều độc giả biết đến hơn.

Năm 2021, khi nhận thấy việc chỉ truyền tải kiến thức cho học sinh thông qua các trang sách là chưa đủ, Ngọc Huyền quyết định chọn lựa con đường trở thành giáo viên online, trực tiếp mang kiến thức được lĩnh hội ở trường Đại học Sư phạm, gửi đến các bạn học sinh.

Cái tên cô giáo Ngọc Huyền LB ra đời từ đó.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình giảng dạy online?

Không được gặp gỡ học sinh trực tiếp!

Để khắc phục khuyết điểm đó, cô Ngọc Huyền LB đã liên tục làm mới mình để tạo động lực học tập cho học sinh. Ngoài việc chuẩn bị chuyên môn thật tốt, cô cũng cố gắng tạo ra quyền lợi đi kèm cho học sinh: ban chuyên cần, ban hỗ trợ giải đáp,…. Mục tiêu của cô giáo Ngọc Huyền LB: khóa học online cần phát huy tối đa thế mạnh, đồng thời nên có những giá trị của khóa học offline.

Ngọc Huyền LB ký tặng sách cho học sinh

Cô Ngọc Huyền LB bắt đầu sự nghiệp giảng dạy online với lứa học sinh 2k3. Lúc mới bắt đầu, chỉ có 200 bạn đăng ký, hệ thống vẫn phải duy trì từ đầu năm cho đến giai đoạn chuẩn bị thi, nhiều nhân sự nhưng học sinh ít, cô Ngọc Huyền LB cảm thấy nản và có suy nghĩ muốn dừng lại…



Mọi nỗ lực của cô Ngọc Huyền LB cũng được đón nhận, khi những bài giảng của cô giáo trẻ dần được đón nhận nhiệt tình. Chỉ trong vòng 1 tháng, khóa học đã có 2000 bạn học sinh và đạt 3000 học sinh giai đoạn gần thi.

Với phong cách giảng dạy thực tế, đặt mình vào vị thế của học sinh, hạn chế hàn lâm khô khan, cô Ngọc Huyền LB đã thành công chinh phục và hỗ trợ các bạn học sinh bước vào cánh cửa Đại học.

Làm giáo viên online nhàm chán?

Với môn Toán, học sinh phải cập nhật những dạng toán mới mỗi ngày, điều này đòi hỏi người giáo viên phải đi trước và làm mới giáo trình thường xuyên, nghiên cứu và học hỏi liên tục.

Bên cạnh đó việc tiếp xúc với các bạn học sinh cũng kiến người giáo viên trở nên trẻ trung hơn, năng động hơn.

Phản hồi của học sinh về khóa học

Với quan điểm dạy học: "Không bao giờ dậm chân tại chỗ", cô Ngọc Huyền LB dành 80% thời gian làm việc trong ngày để nghiên cứu, tìm hiểu những cách giải hay, những dạng toán mới, nâng cấp chính khóa học của mình.



Giữ lửa nghề giáo viên online

"Đừng so sánh bản thân với ai đó, tập trung vào mục tiêu của mình, nỗ lực mỗi ngày, từng chút một. Chỉ cần mình tốt hơn mình của ngày hôm qua, đó là điều thành công rồi. Với nghề giáo cũng vậy, quan tâm vào mục tiêu ban sơ, lý do mình bắt đầu. Mình sẽ vì học sinh của mình, vì giá trị khóa học của mình, mình sẽ luôn giữ được nhiệt."

Ngọc Huyền LB cùng đội ngũ trợ giảng

Hành trình trồng người của cô giáo Ngọc Huyền LB chỉ vừa bắt đầu.



Bắt đầu từ việc cho đi, mong muốn học sinh được tiếp cận nguồn tài liệu uy tín, chất lượng, cho đến hiện tại, Ngọc Huyền LB vẫn chọn lựa tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị tri thức.

Chắc chắn, cô giáo trẻ sẽ thành công.

