Nghề đặc biệt được "sánh vai" với toàn đại gia: Học hành công phu, mức lương nhiều người mơ ước

Năm 2021, Trung Quốc có trên 600 tỷ phú, đưa nước này lên đứng hàng thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ. Việc có nhiều tiền cũng đi đôi với những rủi ro.

Tháng 6/2020, Hà Hưởng Kiện, một doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc đã gặp phải sự cố bị bắt cóc tại nhà riêng. Theo báo cáo, kẻ chủ mưu là người thất nghiệp và đang có nhiều nợ nần. Do túng quẫn, hắn đã chọn cách bắt cóc để tống tiền.

Sau sự kiện này, tình hình an ninh của tầng lớp giàu có Trung Quốc một lần nữa trở thành chủ đề được dư luận quan tâm. Không khó để thấy những người vệ sĩ đi cùng các tỷ phú. Trên thực tế, "ngành công nghiệp an ninh" đã tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

Trải qua "khổ luyện" mới thành nghề

Võ sư Lý Thiên Kim nổi tiếng là người bảo vệ cho Jack Ma. Ông bắt đầu tập võ từ năm 8 tuổi, sau này trở thành học trò của bậc thầy Vương Tây An, đây cũng là người mà sau này tỷ phú Jack Ma đã tìm tới "tầm sư học đạo". Sau này, nhờ cơ duyên được giới thiệu, ông đã trở thành một trong những vệ sĩ của Jack Ma.

Sau này do nhu cầu tăng cao, các công ty an ninh bắt đầu hình thành các khóa học huấn luyện đặc biệt. Hoạt động kinh doanh này cũng mang lại nguồn lợi nhuận không hề nhỏ đối với các công ty bảo mật. Điều này là do, so với nhu cầu an ninh ngày càng tăng, thực tế không có nhiều vệ sĩ có năng lực chuyên nghiệp.

Hình minh họa. Ảnh: Zhihu

Khóa huấn luyện kéo dài 30 ngày có giá 12.000 NDT. Sau khi khóa huấn luyện kết thúc sẽ được tuyển dụng. Trong khi đó, những người có thể lực không đủ tiêu chuẩn sẽ được chỉ định tham gia các khóa đào tạo kéo dài 30 ngày, nhưng không bao gồm bảo đảm việc làm và có mức phí là 9.800 NDT.

Trang web chính thức của Cảnh vệ đặc biệt Trung Châu có giới thiệu chi tiết về chương trình đào tạo: Đối với những người đáp ứng các điều kiện thể chất, thành thạo nghiệp vụ, sẽ được đào tạo miễn phí trong giai đoạn đầu. Họ sẽ bắt đầu làm việc sau ba tháng học việc, tiền lương cũng được cam kết.

Nội dung huấn luyện của mỗi công ty không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, các học viên vẫn sẽ được đào tạo các kiến thức cơ bản như kỹ năng xử lý tình huống, còn có nghi thức kinh doanh cao cấp, theo dõi và chống theo dõi, tìm hiểu về mạng máy tính, sử dụng camera giám sát…



Làm vệ sĩ nhưng phải hạn chế vũ lực tối đa

Công việc đặc biệt này xuất hiện muộn và liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng nên có rất ít thông tin được công khai. Do đó, nhiều người thậm chí vẫn còn nhiều lầm tưởng về vệ sĩ.

Trong mắt của công chúng, họ là những người xuất hiện khi xảy ra tình huống nguy cấp và thường sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, một người trong ngành đã tiết lộ người nổi tiếng chưa chắc đã đủ tiền để thuê vệ sĩ.

Vì mức phí cao, những người có đủ khả năng thuê vệ sĩ ở Trung Quốc hầu hết đều thuộc tầng lớp giàu có.

Vương Minh, người sáng lập Đội cận vệ đặc biệt Trung Châu, tiết lộ vệ sĩ có khi phải làm quá 12 tiếng/ngày. Đối với một số người đặc biệt, anh đã phải lập kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt - cử 8 vệ sĩ làm việc luân phiên. Trong đó, sáu người sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ ban ngày, hai người sẽ trực ca đêm. Bằng cách này, Vương Minh đã bảo vệ thân chủ suốt hai năm liền, 24 giờ một ngày mà không bị gián đoạn.

Hình minh họa. Ảnh: Sina

Trần Dương, người sáng lập Seal Royal Shield, công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, cho biết: "Vệ sĩ không được để thân chủ phải bị động, như vậy có nghĩa là bạn đã thất bại."

Vương Minh, nói với Times Finance: "Đôi khi chúng tôi gặp phải những người cư xử hung hăng. Các vệ sĩ cũng có nguy cơ bị thương khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, những trường hợp rủi ro này chỉ chiếm 5%".

Vương Minh cũng cho biết thêm đội vệ sĩ cấp cao nhất của họ hiện đang phục vụ ông chủ của một công ty bất động sản ở Trung Quốc. Đội 8 người có mức phí 10 triệu NDT (khoảng 34 tỷ đồng) một năm.

Trong bản sao công khai của công ty bảo vệ, Times Finance phát hiện ra rằng mức lương hàng tháng của một vệ sĩ là khoảng 10.000 đến 20.000 NDT (khoảng 34 - 68 triệu đồng).

Lý Húc là một cái tên thuộc hàng "lão làng" trong ngành an ninh Trung Quốc. Thậm chí, Warren Buffett còn chủ động mời anh tham gia bảo vệ anh ninh cho mình tại một buổi lễ quan trọng và đưa ra mức lương cao ngất ngưởng 280.000 NDT/giờ (khoảng 961 triệu đồng).

