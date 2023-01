Nghề dọn dẹp thuê trong dịp cuối năm: Kiếm tiền chục triệu/tháng, luôn "đắt show" không ngơi tay

Là chủ một ngôi nhà 8 tầng khang trang tại nội thành Hà Nội, năm nào chị Trần Thị Chi (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng gọi dịch vụ dọn nhà từ sớm.

Chị Chi tiết lộ nếu như ở thời điểm trước Tết 1 tháng, các công việc dọn nhà như lau chùi nhà cửa, dọn sân vườn, tỉa cây, cắt lá, lau rửa lại các bình gốm, chai lọ, giặt lại đồ dùng… được tính khoảng 100.000 - 150.000.000 đồng/giờ hoặc thu trọn gói cho cả căn nhà từ 1,5 - 2 triệu đồng bao gồm tất cả các khoản mục nói trên; thì vào thời điểm sát Tết, giá cao thêm khoảng 20-30%.

Còn nếu lau dọn sàn, tường có giá trung bình 20.000 - 30.000 đồng/m2. Đơn cử, với những căn hộ chung cư, phí trọn gói cho một căn hộ từ 50 - 80 m2 là 2 triệu đồng mỗi hộ; loại 100 m2 là 3 triệu đồng.

"Tầm này tìm người dọn nhà cũng dễ lắm, chỉ cần lên các group đăng tin cần tìm người là sẽ có chục người vào nhắn ngay. Tuy nhiên, giá cả phải đi đôi với chất lượng, giá dịch vụ tăng đòi hỏi yêu cầu cũng phải cao hơn". Chị Cho cho biết.

Nhu cầu cần người giúp việc tăng cao vào dịp Tết (Ảnh: Cap màn hình).

Thu nhập 'khủng' trên 10 triệu/tháng nhờ làm dọn dẹp thuê

Cuối năm, nhiều hộ gia đình bận rộn không có thời gian rảnh nên thường có nhu cầu thuê người dọn nhà. Nắm bắt được nhu cầu này của người dân thành phố, nhiều dịch vụ dọn nhà, giặt thảm, giặt sôpha, sơn lại bàn ghế, nhà cửa… nở rộ cuối năm, chỉ cần gõ google là có hàng trăm địa chỉ hiện ra để người tiêu dùng lựa chọn.

Nhiều gia đình thích thuê đàn ông dọn nhà ngày Tết, một phần vì cánh mày râu có sức khỏe hơn người, tuy không tỉ mỉ như phụ nữ nhưng lại làm được nhiều việc mà cánh giúp việc nữ không làm được: Chạy lại đường dây diện, sơn lại cổng, sơn lại nhà, sơn tường bao, đánh vecni bàn ghế, sửa lại đồ cũ hỏng…

Bà Nguyễn Thị Tâm cho biết nhờ đăng tin tìm việc lên Facebook mà đã có tới hơn chục người nhắn tin hỏi số điện thoại cùng thông tin để liên hệ.

Một gia chủ biết đến bà Tâm, ra điều kiện nếu bà chấp nhận nhận thêm công việc đi chợ, nấu ăn kèm trông trẻ nhỏ từ giờ đến Tết Nguyên đán thì sẽ được trả thêm công (200 nghìn đồng/ giờ) và có cả thưởng Tết.

“Mỗi dịp gần Tết, tôi làm không hết việc nên có người gọi lại tôi thường nhường mối cho người quen. Nếu có sức, có thể kiếm tiền triệu/ngày. Chính vì vậy, nhiều đàn ông cũng bỏ quê lên thành phố làm nghề dọn nhà mỗi dịp gần Tết” - Bà Tâm cho biết.

Công việc giúp người làm kiếm được thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Khác với bà Tâm làm toàn thời gian, chị Hương My (Hà Nội) là một giáo viên mầm non chỉ nhận thêm công việc này những lúc rảnh rỗi. Nhưng chị My cũng thừa nhận rằng, vào dịp cận Tết, làm thêm dọn nhà có khi còn cao hơn lương của một giáo viên mầm non của mình.

"Nhu cầu là quá cao, mình tôi làm có khi không xuể. Nhưng bù lại tiền công được trả khá hậu hĩnh, bình thường vào buổi tối và 2 ngày cuối tuần tôi nhận làm cho các khu căn hộ sẽ được nhận khoảng 100.000 - 200.000 đồng/giờ. Còn các trung tâm văn phòng hay cơ sở kinh doanh thì giá cao hơn khoảng từ 300.000 - 500.000 đồng/giờ tùy theo diện tích, số tầng ngôi nhà", nữ giáo viên 27 tuổi chia sẻ.

Bên cạnh thu nhập cao nhưng công việc khá vất vả và nặng nhọc, chị My tiết lộ: "Dù thu nhập khá nhưng dọn nhà vào ngày Tết thường mệt hơn so với các ngày thường bởi có gia đình rất lâu không dọn nhà, để đến Tết mới tổng vệ sinh một lần".

Cảnh trước và sau khi có người dọn dẹp thuê.

Kết luận

Quả thật, việc có người dọn dẹp nhà cửa hộ trong những ngày Tết là một điều khá thuận lợi đối với mỗi gia đình. Bên cạnh đó, việc trả cho người dọn dẹp giá cao hơn ngày thường cũng là điều xứng đáng vì họ đã nán lại mọi thứ để đi dọn dẹp nhà bạn vào những dịp cận Tết như thế này.

Tuy nhiên, đề đề phòng cuối năm dịch vụ quá tải, các trung tâm thuê người theo thời vụ, những nhân sự thiếu chuyên nghiệp và không được thẩm định kỹ có thể gây phiền hà, thậm chí vòi vĩnh, lấy trộm đồ của gia chủ. Tốt nhất, khi thuê dịch vụ dọn nhà, mỗi gia đình cần có người trông coi, giám sát thật chặt chẽ để tránh những trường hợp xấu xảy ra.