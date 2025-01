Nghe lời sếp nghỉ việc, cô gái Hà Nội kiếm được lương xông xênh, còn dư tiền mua vàng hàng tháng

"Đây là một năm khá thành công với mình vì vừa được tăng lương mà còn thêm tiền tiết kiệm, duy trì lối sống lành mạnh", Thảo My (SN 1998, Hà Nội) chia sẻ về một năm với nhiều điều suôn sẻ và may mắn của mình. Thảo My nhớ lại chỉ năm ngoái, cô gặp đủ điều đen đủi như tiền lương không cao, thiếu định hướng trong công việc. Không dừng lại ở đó, do không biết kiểm soát chi tiêu nên Thảo My thường xuyên rơi vào tình cảnh kiếm được bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu.

"Vậy nên, mình đặt mục tiêu từ năm 2024 bản thân sẽ phải thay đổi. May mắn là mình đã làm được", Thảo My nói.

Tăng lương sau 5 tháng chuyển việc

Thảo My (SN 1998) chia sẻ cuối năm 2023, cô đang làm nhân viên ngành Marketing với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Với cô, công việc cũ không đem lại mức cao, đồng thời có cơ hội phát triển về lâu dài. Thời điểm sự nghiệp đang bế tắc, một người sếp rủ cô sang công ty mới và Thảo My đã lựa chọn đồng ý sau nhiều cân nhắc.

"Thứ thực là thời điểm được sếp rủ sang công ty mới với lời hứa hẹn tăng lương thì mình cũng rất phân vân. Mình lo sợ công việc không được như mong muốn, rồi mình lại rơi vào vòng lặp lương thấp, stress mà định hướng còn không rõ ràng. Tuy nhiên, mình vẫn lựa chọn đi theo người sếp vì thấy anh là một người có năng lực và biết quan tâm đến nhân viên", T hảo My nói.

Cô bạn được tăng lương sau khi chuyển việc (Ảnh minh hoạ)

Sau khi nhảy việc, Thảo My nhận được mức lương được cải thiện rõ rệt hơn so với công ty cũ là 21 triệu/tháng. Cô nàng cho hay: "Công việc ở công ty mới có khối lượng việc ngang với công ty cũ, nhưng mức lương cao hơn. Vì mình đi theo người sếp qua đây nên được anh quan tâm và chỉ bảo nhiều định hướng trong công việc. Mình cũng cảm thấy may mắn vì bản thân đã nỗ lực để có được một mức lương như hiện tại".

Ngoài việc chọn một người sếp tốt, thì Thảo My cho rằng một trong những lý do khiến cô có thể được tăng lương là dám bước ra khỏi vùng an toàn. "Trước kia, công việc của mình trong lĩnh vực Marketing đều xoay quanh mảng content, social và tổ chức sự kiện. Nhưng hiện tại mình đang làm thiên nhiều hơn về phân tích dữ liệu và xây dựng chiến lược. Mình nghĩ để tăng lương thì chính bản thân bạn nên không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, không ngại thử sức với những cơ hội mới", Thảo My nói.

Đã không còn tiêu xài hoang phí

Thảo My chia sẻ, thời điểm trước kia, dù muốn có quỹ tiết kiệm nhưng vì không biết quản lý tài chính nên cô kiếm được bao nhiêu là tiêu hết sạch. Nhưng từ năm 2024, cô đã học được cách sống tiết kiệm hơn.

Với mức lương 21 triệu/tháng, cô nàng chỉ tiêu 10 triệu cho chi phí sinh hoạt. Thảo My chia sẻ về mức chi tiêu trong một tháng: "Mình dành 4 triệu để gửi bố mẹ chi phí sinh hoạt vì đang sống ở nhà. Tiếp theo, mình dành 3 triệu để trả tiền mua mỹ phẩm, đồ đạc, ăn uống và xăng xe. Khoảng 3 triệu còn lại, mình dành để mua một số nhu cầu cá nhân khác".

Chỉ tiêu 10 triệu/tháng cho chi phí sinh hoạt cá nhân là điều khó khăn với nhiều người trẻ. Tuy nhiên, cá nhân Thảo My thì không.

Cô bạn chia sẻ một số mẹo để sống tiết kiệm: "Thứ nhất, sau khi chuyển công ty thì cũng mình chuyển từ nơi đang sinh sống là quận nội thành về quê sống cùng bố mẹ. Mỗi ngày, mình tốn 2 tiếng cho việc di chuyển nhưng có thể tiết kiệm được 4 triệu tiền thuê nhà.

Bên cạnh đó, giờ mình sống tối giản hơn trước rất nhiều. Mình không còn chi tiền mua quá nhiều quần áo, thay ăn ngoài hàng bằng tự nấu cơm mang đi. Nhiều chị đồng nghiệp cũng thấy bất ngờ vì ngày nào mình cũng mang cơm đi làm. Ngoài ra, mình cũng thường xuyên mua sắm trên các sàn thương mại điện tử. Mua đồ ở đây mình thấy mức giá rẻ hơn, nếu thử đồ mà không phù hợp thì có thể hoàn lại tiền dễ dàng".

Hoá đơn trong 1 lần dồn tiền mua vàng từ quỹ tiết kiệm gần đây của Thảo My (Ảnh: NVCC)

Sau khi dành tiền cho chi phí sinh hoạt thì giờ đây Thảo My có 11 triệu tiết kiệm hàng tháng và cô dùng phần lớn để mua vàng. Được biết, cô bạn đã bắt đầu mua vàng từ giữa năm 2021. Nhưng chỉ từ năm 2024, cô bạn mới hoàn thành được mục tiêu: Tháng nào cũng đều đặn phải mua được 1 chỉ.

Được biết, sau khi nhận tiền lương hàng tháng, Thảo My luôn trích ra một khoản để mua vàng đầu tiên. Vì cứ suy nghĩ giữ tiền lương hàng tháng, chi tiêu xong rồi mới tiết kiệm hoặc mua vàng thì cũng có ngày tiêu hết.

Niềm đam mê mua vàng của My được truyền cảm hứng bởi không ai xa lạ, mà chính là bố mẹ. Cô chia sẻ: "Bố mẹ dạy mình biết tiết kiệm và tích lũy cho tương lai. Bố mẹ nói nếu muốn mua nhà, hãy bắt đầu từ mua vàng và sống tiết kiệm. Có một khoản thì đem đi mua đất. Sau khi bán đất, mình lại mang tiền lời đi mua nhà".

Bên cạnh mua vàng, Thảo My còn mua thêm cổ phiếu quỹ và gửi tiết kiệm nếu tháng nào kiếm được thêm từ công việc tay trái. Không chỉ thế, Thảo My còn có một khoản nhỏ để gửi tiết kiệm hàng tháng, dùng như một quỹ dự trữ cho các tình huống khẩn cấp, phát sinh.

"Cách sống của mình là học được từ cha mẹ, tích tiểu thành đại từ những khoản tiền nhỏ nhất. Mong rằng trong những năm tiếp theo, mình sẽ mua được bất động sản cho riêng mình, trong khi vẫn còn sức khoẻ, ý chí để đi làm và phấn đấu", GenZ tâm sự.