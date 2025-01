Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương bắt tay Sơn Kim ra mắt thương hiệu thời trang mới

WOW trở lại mở ra hành trình cách tân sáng tạo

Ngày 07.01.2025 vừa qua, WOW đã tổ chức sự kiện quy tụ hơn 200 khách mời và nghệ sĩ/KOLs hàng đầu, thông báo cho sự trở lại chính thức của mình.

Từ những bước đi đầu tiên, WOW đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với mạng lưới đại lý phủ khắp toàn quốc, đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" 17 năm liền từ 2002 đến 2018. Không ngừng đổi mới, WOW nhận ra việc thu hẹp ranh giới giữa trang phục mặc nhà và trang phục xuống phố là xu hướng mà phái đẹp khắp mọi nơi đang hướng đến. Nhu cầu tìm kiếm những thiết kế tinh tế giúp bản thân tự tin và tỏa sáng mọi lúc, mọi nơi ngày càng được chú trọng, WOW trở lại với sứ mệnh làm đẹp và nâng tầm phong cách cho phụ nữ, khẳng định thông điệp: "Ngay cả trong không gian riêng tư, bạn vẫn luôn có thể là phiên bản đẹp nhất của chính mình."

Nâng tầm phong cách thời trang cùng WOW by NDLanNgoc & WOW by NHA PHUONG

WOW trở lại đầy bùng nổ bằng sự kết hợp cùng hai nữ nghệ sĩ hàng đầu Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc, tạo ra hai thương hiệu đặc biệt mang tinh thần năng động, khỏe khoắn, trẻ trung góp phần đem đến phong cách đa dạng và sành điệu cho phái đẹp.

Hình ảnh không gian sự kiện

Mỗi thương hiệu là một câu chuyện, một phong cách sống được thể hiện qua sự sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ thiết kế, cùng với nguồn cảm hứng bất tận từ Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc.

WOW by NHA PHUONG: BST "Spirit" - Sống tích cực, yêu nhiều hơn mỗi ngày

Hình ảnh Nhã Phương trong BST Spirit

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Nhã Phương, người đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại, luôn biết cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh nhờ chăm chỉ luyện tập thể chất. Bộ sưu tập "Spirit" mang đến thông điệp "Live Actively, Love Deeply", khuyến khích phái đẹp khám phá bản thân qua những trải nghiệm hàng ngày và luôn giữ cho mình tinh thần tích cực trong cuộc sống.

Với những thiết kế năng động, tinh tế và thoải mái, WOW by NHA PHUONG là người bạn đồng hành giúp phái đẹp bắt đầu một ngày mới với tinh thần lạc quan, sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội, thử thách và yêu "nhiều" hơn mỗi ngày.

WOW by NDLanNgoc: BST "Jade Slumber" - Biến giấc mơ thành hiện thực

Hình ảnh Lan Ngọc trong BST Jade Slumber

WOW by NDLanNgoc - "Jade Slumber" với thông điệp đầy cảm hứng "Bring Dream To Life" là những thiết kế mang lại sự tươi mới và truyền tải nguồn năng lượng tích cực, giúp các cô gái tận hưởng giấc ngủ an lành và thức dậy với tinh thần tràn đầy sức sống. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cá tính thời trang, gu thẩm mỹ sành điệu, ngọt ngào của "Ngọc nữ màn ảnh" Ninh Dương Lan Ngọc, WOW by NDLanNgoc không chỉ là thương hiệu thời trang dành cho những giây phút thư giãn tại nhà, mà còn mang đến vô vàn lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố năng động, với WOW bạn không chỉ mặc đẹp, mà còn trải nghiệm cảm giác tận hưởng cuộc sống và tỏa sáng mỗi ngày.

Định vị trở thành thương hiệu thời trang hàng đầu cho phái đẹp

Với WOW, thời trang không còn giới hạn trong một không gian hay bất kỳ dịp nào cả. Các thiết kế của WOW có tính tiện dụng và linh hoạt cao, cho phép bạn tự tin biến hóa mọi phong cách, từ những bộ đồ mặc nhà thoải mái thành những trang phục dạo phố thời thượng, hay từ những bộ đồ thể thao năng động thành những bộ cánh phong cách để gặp gỡ bạn bè. Chất lượng, thoải mái, tự tin và phong cách cho người mặc là những tiêu chí mà WOW luôn đặt lên hàng đầu.

Khách mời tham gia sự kiện ra mắt

Từ sự thành công trước đó với VERA BY CHI PU, Sơn Kim cùng WOW tiếp tục triển khai mô hình hợp tác Trading House Kols, kết nối các đại sứ thương hiệu là những nghệ sĩ, người nổi tiếng, sử dụng sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của họ gửi đi câu chuyện truyền cảm hứng, đưa thương hiệu tiếp cận gần hơn với khách hàng.

Mừng ngày trở lại đầy bứt phá, mạnh mẽ, WOW mang đến loạt ưu đãi độc quyền đầy hấp dẫn. Đến ngay các cửa hàng SK World toàn quốc và kênh bán hàng trực tuyến của WOW để trải nghiệm những thiết kế đa sắc màu và ấn tượng.