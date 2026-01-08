Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc

08-01-2026 - 06:10 AM | Sống

Không cần đến những mỹ vị xa hoa, có một loại đặc sản mang cả hơi thở nồng nàn của đại dương, vừa giòn tan thú vị lại vừa là "thần dược" tự nhiên cho nhan sắc. Đó chính là rong nho - thứ ngọc quý ẩn mình dưới những làn sóng xanh mà bất cứ ai yêu ẩm thực sạch cũng nên một lần nếm thử.

Nếu lần đầu nhìn thấy rong nho, bạn sẽ dễ dàng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài trong trẻo, xanh mướt như những chùm nho tí hon được đính kết tinh xảo. Nhưng cái thú của rong nho không chỉ nằm ở phần nhìn, mà là ở cảm giác "bùng nổ" trong khoang miệng.

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc - Ảnh 1.

Nguồn: Chuyện Thi ở đảo

Thứ quà mộc mạc từ lòng đại dương sâu thẳm

Nếu lần đầu nhìn thấy rong nho, chắc hẳn bạn sẽ tự hỏi liệu đây là một loại cây cỏ hay là một sản phẩm nhân tạo nào đó vì trông chúng quá đỗi hoàn hảo. Những chuỗi hạt tròn xoe, mọng nước, xếp đều tăm tắp trên một cuống dài trông giống hệt những chùm nho tí hon đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Rong nho vốn dĩ là một loại tảo biển, sinh trưởng tự nhiên ở những vùng nước ấm, trong lành.

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc - Ảnh 2.

Nguồn: Chuyện Thi ở đảo

Hãy thử tưởng tượng, bạn gắp một nhúm rong nho tươi rói, chấm nhẹ vào bát nước xốt mè rang thơm bùi rồi đưa lên miệng. "Bụp! Bụp!" - tiếng những hạt rong nhỏ li ti vỡ tan giữa hai hàm răng, giải phóng dòng nước biển mát lạnh, mặn mòi mà thanh khiết. Đó là một cảm giác sảng khoái đến lạ kỳ, giống như toàn bộ sự sống của đại dương đang khiêu vũ trên đầu lưỡi bạn vậy. Rong nho không nồng, không tanh nồng nặc như nhiều loại hải sản khác, nó có cái vị thanh nhẹ, hậu vị ngọt lành, khiến người ta cứ muốn ăn mãi không thôi.

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc - Ảnh 3.

Nguồn: Chuyện Thi ở đảo

Tại Việt Nam, vùng đất Khánh Hòa đầy nắng gió chính là "thủ phủ" nuôi dưỡng nên những sợi rong chất lượng nhất, mang theo vị mặn dịu dàng của biển và cái giòn sần sật không lẫn vào đâu được. Người ta gọi nó là "ngọc xanh" không chỉ vì màu sắc mướt mắt mà còn bởi giá trị quý báu mà nó mang lại cho sức khỏe, một thứ quà tặng thuần khiết mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho con người. Khác với những loại rau trên cạn thường chịu tác động của phân bón hay thuốc trừ sâu, rong nho lớn lên nhờ dòng nước thủy triều và ánh sáng mặt trời, giữ trọn vẹn sự tinh khôi và thanh khiết.

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc - Ảnh 4.

Nguồn: Chuyện Thi ở đảo

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc

Để có được những chùm rong nho chất lượng, đó là cả một hành trình tỉ mỉ của những người dân làng chài. Không giống như các loại rau trồng trên cạn, rong nho đòi hỏi một môi trường nước cực kỳ sạch và nhiệt độ ổn định. Những người thợ phải ngâm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ, nâng niu từng sợi rong như chăm chút báu vật. Rong nho nhạy cảm lắm, chỉ cần nguồn nước thay đổi một chút là màu sắc và độ giòn sẽ biến mất ngay. Khi thu hoạch, người ta phải khéo léo hái từng chùm, rửa sạch qua nhiều tầng nước lọc để loại bỏ tạp chất nhưng vẫn giữ nguyên vẹn những "túi nước" nhỏ xinh trên thân. Bởi thế, mỗi đĩa rong nho trên bàn ăn không chỉ là thực phẩm, mà còn là kết tinh của mồ hôi, của sự kiên nhẫn và lòng yêu biển cả của những con người miền Trung nắng gió.

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc - Ảnh 5.

Nguồn: Chuyện Thi ở đảo

Lý do khiến rong nho trở thành cơn sốt trên các diễn đàn lối sống chính là bảng thành phần dinh dưỡng vàng mười của nó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Nhật gọi đây là "trường thọ thảo". Rong nho chứa hàm lượng lớn chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng lại cực kỳ ít calo. Với những cô nàng đang theo đuổi chế độ eat-clean hay muốn giữ dáng, đây chính là "cứu cánh" tuyệt vời.

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc - Ảnh 6.

Nguồn: Chuyện Thi ở đảo

Ăn rong nho giúp da dẻ mịn màng hơn nhờ hàm lượng collagen tự nhiên và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó không chỉ giúp thanh lọc cơ thể từ bên trong mà còn mang lại vẻ rạng rỡ cho vẻ ngoài. Thay vì những bữa ăn nhanh nhiều dầu mỡ, một bát salad rong nho tươi mát chính là cách bạn yêu chiều bản thân thực sự, vừa được ăn ngon, vừa được khỏe đẹp một cách tự nhiên nhất.

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc - Ảnh 7.

Nguồn: Chuyện Thi ở đảo

Cái hay của rong nho là sự linh hoạt. Bạn có thể ăn trực tiếp như một loại rau sống để cảm nhận trọn vẹn vị biển, hoặc biến tấu thành đủ món ngon cho cả gia đình. Đơn giản nhất là trộn salad với tôm thịt, trứng luộc và nước xốt chua ngọt. Cầu kỳ hơn một chút, bạn có thể dùng rong nho làm món kèm cho sushi, sashimi hoặc đơn giản là ăn cùng cơm nóng và một ít cá kho. Với trẻ nhỏ, rong nho giòn sần sật như những hạt nổ luôn là điều vô cùng hấp dẫn, giúp các bé làm quen với việc ăn rau một cách hào hứng. Chỉ cần lưu ý một chút mẹo nhỏ: trước khi ăn, hãy ngâm rong nho vào tô nước đá lạnh khoảng 3-5 phút. Lúc này, sợi rong sẽ ngậm nước, căng mọng và giòn tan gấp bội, mang lại trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao nhất.

Nghề "nhặt ngọc" dưới làn nước biếc - Ảnh 8.

Giữa cuộc sống hối hả, việc tìm về những giá trị nguyên bản và thuần khiết từ thiên nhiên như rong nho chính là một cách để chúng ta cân bằng lại tâm hồn. Một món ăn mộc mạc, không cần chế biến cầu kỳ nhưng lại mang trong mình sức mạnh phục hồi kỳ diệu. Thưởng thức rong nho không chỉ là ăn một đặc sản, mà là đang tận hưởng món quà quý giá mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người. Hãy thử một lần để cảm nhận tiếng "bụp" giòn tan của đại dương, và bạn sẽ hiểu tại sao thứ "ngọc xanh" này lại được yêu mến đến thế.

Người có tiền giữ nhà "trống" đúng 3 chỗ: Thầy phong thủy khen hết lời, không mê tín mà rất thực tế

Theo Khánh Hà

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt

CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt Nổi bật

Ngay trong tháng này, những trường hợp sau sẽ được tăng mức hưởng 100% BHYT: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ

Ngay trong tháng này, những trường hợp sau sẽ được tăng mức hưởng 100% BHYT: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ Nổi bật

Đừng đợi đến khi cha mẹ ốm đau mới tìm thuốc quý, mâm cơm hàng ngày hãy thêm ngay 2 món "trường thọ" này

Đừng đợi đến khi cha mẹ ốm đau mới tìm thuốc quý, mâm cơm hàng ngày hãy thêm ngay 2 món "trường thọ" này

05:50 , 08/01/2026
Cô bé 9 tuổi đứng trước ống kính VTV, dẫn bản tin tiếng Anh "chuẩn" biên tập viên

Cô bé 9 tuổi đứng trước ống kính VTV, dẫn bản tin tiếng Anh "chuẩn" biên tập viên

00:59 , 08/01/2026
5 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, cực bổ xương khớp: Chợ Việt lúc nào cũng sẵn nhưng nhiều người không biết mà ăn

5 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, cực bổ xương khớp: Chợ Việt lúc nào cũng sẵn nhưng nhiều người không biết mà ăn

23:15 , 07/01/2026
Du học sinh Việt "sốc văn hoá" ở Na Uy: Người dân uống nước trực tiếp từ vòi, thà đứng trên tàu còn hơn ngồi cạnh người lạ

Du học sinh Việt "sốc văn hoá" ở Na Uy: Người dân uống nước trực tiếp từ vòi, thà đứng trên tàu còn hơn ngồi cạnh người lạ

23:00 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên