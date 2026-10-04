Nghệ sĩ Gen Z ôm đàn đáy đưa ca trù lên Top 1 thịnh hành, nhận giải thưởng mang tên một ngân hàng

Khi sân khấu Tinh Hà "Say Hi" vang lên tiếng đàn đáy, ít ai nghĩ người ngồi gảy đàn lại là một nghệ sĩ Gen Z quen thuộc với rap và pop. Đó là buitruonglinh, đội trưởng của nhóm trình diễn tác phẩm "Thêu Hoa Dệt Gấm", tiết mục vừa được vinh danh ở hạng mục "The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt" tối 02/10/2026.

Đây là hạng mục lần đầu xuất hiện tại chương trình, do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Nhà tài trợ Kim cương của Tinh Hà "Say Hi", đồng hành nhằm tôn vinh những nghệ sĩ trẻ tiên phong đưa chất liệu văn hóa Việt vào âm nhạc đương đại. Lựa chọn này cho thấy cách một ngân hàng bước vào đời sống người trẻ bằng nội dung có chiều sâu thay vì những hình thức quảng bá quen thuộc.

60 năm giữ nghề và một bản hit của người trẻ

Để có "Thêu Hoa Dệt Gấm", buitruonglinh cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB không chỉ ngồi phòng thu, nhóm tìm đến nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng, người có 60 năm gắn bó với nghề, để học cách hát và xử lý âm hưởng truyền thống trước khi đưa vào ca khúc. buitruonglinh còn tự tìm hiểu và tập diễn tấu đàn đáy, loại nhạc cụ gắn liền với ca trù, để chơi trực tiếp trên sân khấu.

Thành phẩm là một bản Ethno-Pop/Folk Pop pha trộn ca trù, xẩm, chèo, quan họ với beat Pop/R&B và rap. HURRYKNG mở màn bằng lối hát mang âm hưởng ca trù, JSOL và CONGB góp những đoạn hát tình tứ. Lời ca gieo vần như ca dao, đan cài hình ảnh thêu thùa, dệt gấm, trầu cau, nhịp thoi đưa, còn sân khấu gợi không khí gánh hát, hội làng.

Con số nói lên tất cả: sau hai ngày lên sóng, video vượt 820.000 lượt xem, đứng thứ 2 trên YouTube Music Video Daily Chart rồi leo lên Top 1 thịnh hành âm nhạc YouTube Việt Nam. Một loại hình nghệ thuật từng bị xem là "kén người nghe" bỗng xuất hiện trong playlist của người trẻ.

"Linh muốn quan họ, ca trù, xẩm hay tiếng đàn đáy không còn là những khái niệm khó tiếp cận. Linh muốn những âm thanh này trở thành một giai điệu các bạn nghe trên đường đi học, đi làm và hát theo đầy tự nhiên trong đời sống hằng ngày của các bạn", buitruonglinh chia sẻ.

Vì sao một ngân hàng chọn đứng sau giải thưởng văn hóa?

Câu hỏi thú vị nằm ở cái tên đứng sau giải thưởng. Không chọn một hạng mục về giọng hát hay vũ đạo, TPBank đồng hành với giải thưởng mang đúng chữ "Tiên phong" trong tên gọi của mình, dành cho những người trẻ dám làm mới văn hóa Việt. Đây là lựa chọn có chủ đích: thay vì chỉ hiện diện bằng logo, thương hiệu gắn tên mình với một giá trị cụ thể và một câu chuyện có thẻ đo được bằng sức lan tỏa.

Theo đại diện TPBank, tinh thần "Tiên phong" mà giải thưởng hướng tới đồng điệu với định hướng của ngân hàng: không ngừng đổi mới, sáng tạo, đồng thời trân trọng và lan tỏa những giá trị bền vững của dân tộc. Việc vinh danh một tiết mục đưa ca trù, xẩm lên Top 1 thịnh hành cụ thể hóa mục tiêu chung của ngân hàng và chương trình: đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ và vươn ra thế giới.

Vũ Trụ "Say Hi" và "cơn sốt" bản sắc Việt

"Thêu Hoa Dệt Gấm" không đứng một mình. Trong Vũ Trụ "Say Hi" do DatVietVAC phát triển, khán giả từng "gây bão" với "Anh Trai Nước Việt" của đội ERIK, "Khát Vọng Là Người Việt" tại Anh Trai "Say Hi" 2024, rồi "Cầm Kỳ Thi Họa", "Hề", "Duyên" tại Em Xinh "Say Hi" 2025. Đến Tinh Hà "Say Hi" 2026, ngoài ca trù của buitruonglinh, đội Dương Domic còn biến truyện cổ tích Tấm Cám thành một tiết mục giàu kịch tính.

DatVietVAC theo đuổi mô hình sở hữu và khai thác IP 360 độ, trực tiếp sáng tạo IP gốc. Với một IP có tệp khán giả trẻ đông đảo như "Say Hi", những sản phẩm mang bản sắc Việt đang trở thành điểm hẹn của cả nghệ sĩ, khán giả lẫn thương hiệu. Với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương mùa 2026, TPBank là một trong những thương hiệu chọn đồng hành sâu cùng hướng đi này.

Ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chia sẻ tại buổi trao giải: "Tôi rất bất ngờ và tự hào khi có một giải thưởng mang tên Tiên Phong Đất Việt. Tại TPBank, sáng tạo, đổi mới, đột phá, tiên phong, đậm chất Tôi,... là những giá trị nền tảng.

Tất cả đều xoay quanh tinh thần có điểm chạm đến cảm xúc, cá tính của khách hàng và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Giải Tiên Phong Đất Việt cũng mang tinh thần ấy. Đó là sự đột phá riêng, nhưng vẫn đậm chất nền tảng của mỗi cá nhân và của văn hóa truyền thống. Thật tuyệt vời khi chương trình có giải thưởng này."

Tinh Hà "Say Hi" phát sóng trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.