Nghe theo lời số điện thoại 0848.914.788, một người bị lừa 2,3 tỷ đồng

Theo kênh thông tin của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, ngày 22/12, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) vừa có văn bản thông báo phương thức, thủ đoạn giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời gian qua trên địa bàn huyện Cái Bè xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo dùng nhiều số điện thoại di động gọi cho người dân, tự xưng là Trưởng Công an huyện Cái Bè.

Các đối tượng lừa đảo yêu cầu mang thẻ CCCD đến công an huyện để điều chỉnh thông tin, mục đích dẫn dụ người dân truy cập vào đường link mà các đối tượng chỉ ra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn giả danh trên, ngày 18/12, các đối tượng lừa đảo sử dụng số điện thoại 0848.914.788 gọi cho một người dân ở xã Tân Thanh và cho rằng người này đã sử dụng số điện thoại di động của mình để đăng nhập vào Facebook, đăng tải các nội dung chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.

Người dân bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý và tự nguyện tải các ứng dụng ngân hàng theo đường link mà các đối tượng này yêu cầu và thao tác theo chỉ dẫn.

Sau đó, đối tượng lừa đảo chiếm quyền sử dụng điện thoại và thực hiện 6 lệnh chuyển tiền trên ngân hàng điện tử đã cài đặt trong điện thoại, chiếm đoạt tổng cộng 2,3 tỷ đồng.

Trước sự việc trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tìm hiểu và trang bị cho bản thân những kiến thức để bảo vệ mình trên mạng xã hội. Ngoài ra, không truy cập các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc, tránh trường hợp bị chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tài sản.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ ai thông qua bất kể hình thức nào; việc lộ lọt thông tin sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại.

Khi có cuộc gọi lạ hoặc tiếp xúc với hội nhóm cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội, tuyệt đối không làm theo bất cứ yêu cầu, hướng dẫn, đề nghị nào của các đối tượng khi chưa tìm hiểu và xác minh danh tính của đối tượng đó, đặc biệt là giao dịch chuyển tiền.

Trường hợp nhận được các cuộc gọi điện thoại nghi vấn từ đối tượng, người dân nên bình tĩnh, không quá lo lắng, đồng thời có thể tra cứu thêm thông tin, ghi âm lại cuộc gọi để làm bằng chứng báo với cơ quan chức năng.