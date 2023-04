Nghỉ hưu vẫn đam mê làm trader: Người phụ nữ U60 tiết lộ 4 bí kíp đầu tư 'chẳng hề xa lạ', giúp sinh lời hơn 100% từ năm nay sang năm khác

Vibha Jha là giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm y tế. Bà hiện đã nghỉ hưu. Giữa những năm 1990, bà mắt đầu quan tâm đến đầu tư cổ phiếu sau khi mua một chiếc xe bằng tiền mặt. Khi đó, anh trai bà - làm việc tại một ngân hàng đầu tư, đã khuyên Jha không nên dùng quá nhiều tiền để mua ô tô mà hãy mua các cổ phiếu Microsoft.

Jha, hiện đã 55 tuổi, nhớ lại: "Tôi không nghe lời anh trai vì bố tôi luôn dặn rằng 'đừng để mắc nợ, cố đi vay càng ít càng tốt."

Tuy nhiên, đến năm 1999, cổ phiếu Microsoft tăng từ 5 USD vào năm 1995 lên hơn 57 USD, tức là hơn 1.000%. Jha nhận ra rằng, nếu đầu tư số tiền mặt định dùng mua xe, thì bà sẽ lãi rất nhiều.

Để sửa chữa sai lầm, Jha đã đầu tư vào Microsoft trong thời kỳ cổ phiếu này đạt đỉnh năm 1999, ngay trước khi bong bóng dot-com "phát nổ". Bà nhớ lại mình đã mất khoảng 70% vốn trong 3 tháng.

Bài học lớn nhất mà bà rút ra là các nguyên tắc cơ bản của công ty không phải là yếu tố duy nhất cần cân nhắc trước khi đầu tư. Nếu mua đúng cổ phiếu mà sai thời điểm, thì bạn vẫn có thể mất rất nhiều tiền.

Bà bắt đầu đọc nhiều sách về giao dịch và đầu tư. Năm 2005, bà trở thành khách hàng thường xuyên mua tờ Investors Business Daily. Dần dần, bà bổ sung kiến thức đầu tư bằng cách theo dõi báo cáo tài chính hàng quý của các doanh nghiệp mà bà quan tâm. Sau đó, bà bắt đầu đầu tư mỗi quý 1 lần.

Chiến lược giao dịch của bà là chọn những cổ phiếu có thể nắm giữ trong thời gian dài, nhưng vẫn đủ linh hoạt để có thể bán ra khi các yếu tố cơ bản suy yếu hay giảm xuống dưới mức trung bình hàng tuần.

Năm 2020, Jha quyết định tham dự Giải Vô định Đầu tư của Mỹ và kết thúc với tỷ suất sinh lời 155,2%. Sang năm sau, danh mục của bà lãi 100,4%, trong khi S&P 500 tăng khoảng 16% và 27% trong 2 năm đó.

Hiểu rõ phong cách giao dịch của bản thân

Ví dụ, sở thích của bạn là mua và nắm giữ cổ phiếu hay chuyển nhượng càng nhanh càng tốt? Câu trả lời phụ thuộc vào việc bạn có thể xử lý biến động hiệu quả như thế nào.

Bà nói, nếu có quá nhiều biến động khiến bạn lo lắng thì có lẽ bạn nên chỉ đầu tư "lướt sóng" hoặc giao dịch trong ngày, thay vì cố phân tích những biến động nhỏ. Dù nghiên cứu bao nhiêu về các nguyên tắc cơ bản hay chiến lược kỹ thuật kỹ đến đâu, chẳng ai có thể kiểm soát được biến động của thị trường. Do đó, điều quan trọng là phải tự tin với chiến lược của mình.

Jha muốn trở thành một trader dài hạn, tức là nắm giữ các vị thế trong nhiều tháng đến 1 năm, vì bà ít có thời gian để giao dịch. Tuy nhiên, đôi lúc bà vẫn nắm giữ cổ phiếu trong thời gian ngắn, chẳng hạn như 2 tháng nếu các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp không đủ mạnh, hay có cổ phiếu được mua quá nhiều.

Học hỏi từ ai đó, thay vì chỉ tìm hiểu 1 nguồn

Theo Jha, nếu bạn cảm thấy thoải mái khi nắm giữ cổ phiếu trong vài tháng thì việc học hỏi từ một day trader sẽ không hiệu quả. Việc cố gắng tuân theo một chiến lược không phù hợp với phong cách ưa thích sẽ khiến bạn nản lòng khi đầu tư.

Khi bắt đầu quan tâm đến việc đầu tư vào những năm 1990, việc tìm tài liệu trực tuyến là điều không thể với Jha. Vì thế, bà đọc nhiều sách và ẩn phẩm báo chí. Một trong những cuốn sách ưa thích của Jha là "Think and Trade Like a Champion" (Cách Tư duy và Giao dịch như một Nhà vô địch Đầu tư Chứng khoán) của tác giả Mark Minervini và "How To Make Money in Stocks" (Làm giàu từ Chứng khoán) của William O'Neil.

Không ngừng cải thiện

Đối với Jha, điều này có nghĩa là việc đánh giá lại một giao dịch sau khi bà đóng vị thế. Bà đặt câu hỏi rằng mình có thể mua vào với mức giá tốt hơn hay giữ một vị thế lâu hơn không? Nếu thua lỗ, bà sẽ xem xét liệu đã đánh giá đầy đủ về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp chưa.

Ví dụ, ngày 22/11/2021, bà mua cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện Rivian ngay sau đợt IPO. Bà nhanh chóng bán 1 nửa vị thế trong cùng ngày sau khi cổ phiếu liên tục đi xuống và bà mất 3.470 USD. Jha dành nửa ngày để theo dõi liệu cổ phiếu có hồi phục không.

Bà nhận ra rằng, việc 1 công ty thực hiện IPO không có nghĩa đó là thời điểm thích hợp. Đó cũng là thời điểm bà khá bận rộn và không có đủ thời gian để xem xét, theo dõi cổ phiếu một cách sát sao.

Dành thời gian xác định chiến lược xem có phù hợp hay không

Jah cho biết, bạn có thể có một chiến lược tốt và làm mọi thứ đều hiệu quả khi xem xét các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp. Nhưng nếu thị trường không thuận lợi, bạn buộc phải "chống lại" thị trường.

Bà nói: "Nếu tôi thực hiện vài giao dịch và đều thua lỗ, thì đó có thể một phần là lỗi do tôi. Nhưng có những khi tôi thấy mọi thứ không thuận lợi và chúng ta cũng không cần phải đầu tư mọi lúc. Đôi khi, tôi vẫn lựa chọn nắm giữ tiền mặt."

Tham khảo BI