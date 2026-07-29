Nghi khách 'sập bẫy' lừa đảo, tài xế taxi chở thẳng đến công an

Theo đó, ngày 26/7, bà Nguyễn Thị Mậu (SN 1960, trú phường Hà Huy Tập) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng mạo danh cán bộ Công an Hà Tĩnh. Trong cuộc gọi, đối tượng bịa đặt bà Mậu có khoản nợ 79 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu bà ra Hà Nội để làm việc.

Khi bà cho biết không thể đi, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển 90 triệu đồng vào một tài khoản được chỉ định để "làm thủ tục", đồng thời đe dọa nếu tiết lộ sự việc sẽ bị bắt vì liên quan đến vụ án buôn bán ma túy.

Tin lời đối tượng, bà Mậu gọi taxi đến ngân hàng để rút tiền. Trên đường đi, tài xế taxi nhận thấy người phụ nữ có biểu hiện lo lắng và nhiều lần nhắc đến việc chuyển một khoản tiền lớn theo hướng dẫn của người tự xưng là công an.

Nam tài xế đã giúp người phụ nữ thoát khỏi vụ lừa đảo.

Nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo, tài xế đã giải thích, thuyết phục bà Mậu không thực hiện giao dịch, đồng thời chủ động đưa bà đến Công an phường Hà Huy Tập trình báo.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Hà Huy Tập nhanh chóng xác minh, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đồng thời giải thích để bà Mậu nhận ra mình đang bị dẫn dụ chuyển tiền. Nhờ đó, bà đã kịp thời dừng giao dịch, bảo toàn toàn bộ 90 triệu đồng.

Theo Công an phường Hà Huy Tập, hành động nhanh trí, trách nhiệm của người lái xe taxi đã góp phần ngăn chặn một vụ lừa đảo, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.