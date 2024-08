Nghỉ lễ 2/9: Khánh Hòa hút khách quốc tế, Phú Yên 'cháy' phòng ven biển

Khánh Hòa: Khách quốc tế áp đảo khách nội địa bằng đường hàng không

Thống kê từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trong 4 ngày dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 đến ngày 3/9), dự kiến lượng vận chuyển khoảng 450 lượt chuyến cất hạ cánh (tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái) với khoảng 76.845 khách (tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong đó, nội địa có 196 lượt chuyến bay với 28.790 lượt khách; quốc tế có 254 lượt chuyến với 48.055 lượt khách, chủ yếu là khách Trung Quốc và Hàn Quốc.

Khách quốc tế đến Khánh Hòa bằng máy bay nhiều hơn khách nội địa.

"Nguyên nhân dẫn đến khách quốc tế đến Khánh Hòa áp đảo khách nội địa có thể do giá vé máy bay nội địa dịp nghỉ lễ 2/9 tăng khoảng 20% so với ngày thường " - Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Khánh Hòa nhìn nhận.

Theo ông Hoàng, đến thời điểm hiện tại, các khách sạn 3-5 sao ở TP Nha Trang có lượng khách đặt phòng đạt từ 60%; còn ở khu Bãi Dài - Cam Lâm khoảng 80%, có nhiều khách sạn lớn có lượng đặt phòng đến 90%, chủ yếu gói phòng nghỉ 3 ngày 2 đêm, tập trung vào các ngày 30/8-1/9.

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Hải - Giám đốc Bến xe liên tỉnh phía nam Khánh Hòa cho biết, mỗi ngày, có khoảng 140 xe xuất phát từ bến đi các tỉnh, thành phố, riêng dịp lễ 2/9 tăng từ 30 chuyến, lên 170-175 chuyến xuất bến mỗi ngày.

Thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, ngoài các đoàn tàu chạy hàng ngày, dịp lễ Quốc khánh 2/9, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ TP.HCM - Nha Trang (SNT4, SNT5, SNT7, SNT8, SNT12); từ Nha Trang - Đà Nẵng (SE41, SE42). Ngoài ra, còn có một số tàu tăng cường khác chạy TP.HCM đi tỉnh thành phía Bắc và chiều ngược lại có ghé qua ga Nha Trang.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, dù dịp lễ này vé tàu vẫn còn nhiều, song dự báo tăng khoảng 30% so với ngày thường khi bắt đầu kỳ nghỉ. Ngành đường sắt đã lên kế hoạch tăng chuyến, đảm bảo đủ vé phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí tại Nha Trang trong dịp lễ này.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, để đảm bảo cung ứng tốt nhất các dịch vụ cho người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9, Sở đã đề nghị các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, văn hóa ứng xử với du khách…

Phú Yên: Nhiều khách sạn ven biển kín phòng

Còn tại Phú Yên, theo báo cáo Phòng Quảng lý du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự kiến, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên dịp lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 - 3/9) ước đạt 46.000 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều khách sạn ven biển TP Tuy Hòa kín phòng.

Trong đó ước 500 khách quốc tế, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách lưu trú đặt phòng khoảng 26.000 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 370 khách quốc tế, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Công suất sử dụng phòng trung bình trên 55%, riêng tại một số khách sạn có quy mô lớn và khách sạn khu vực gần biển công suất phòng vào ngày 31/8, 1/9 đạt khoảng 80 - 100%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 90 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong dịp lễ này, tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ diễn ra nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch.

Đơn cử như Rosa Alba Resort tổ chức tiệc buffet nướng vào tối ngày 1/9 tại sân vườn và hồ bơi; Stelia Beach Resort tổ chức: Set menu ẩm thực tự chọn từ ngày 31/8 – 3/9, chương trình hòa tấu violon vào tối ngày 2/9/2024; khách sạn Sala Grand Tuy Hòa tổ chức tiệc buffet và biểu diễn âm nhạc vào tối ngày 31/8 tại tầng 17; Mandala Hotel & Spa Phú Yên tổ chức tiệc buffet và chương trình âm nhạc Tây Nguyên vào tối ngày 1/9.