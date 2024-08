Đi lại dịp nghỉ lễ 2/9: 'Cháy' vé đặt trước, tàu xe không tăng giá

Hết vé cả nửa tháng

Tại khu vực phía Bắc: Anh Hoàng Văn Tiến (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cuối tuần vừa rồi anh lên mạng đặt vé về quê dịp 2/9 nhưng rất bất ngờ khi các nhà xe đều thông báo hết vé. Những nhà xe quen mà anh hay đi cũng không còn chỗ. Một số nhà xe cho biết, nếu khách chấp nhận, có thể sắp xếp cho khách nằm trên sàn do đã bán hết sạch vé gường nằm.

Đến thời điểm này, ngành đường sắt bán được hơn 98.000 vé tàu

Anh Phạm Văn Tuân (Hà Nội) cho biết, dịp lễ năm nay, gia đình anh lên kế hoạch đi Than Uyên (Lai Châu) du lịch. Nhưng dù đặt vé trước cả 10 ngày nhưng cả 3 nhà xe chuyên chạy tuyến Hà Nội - Than Uyên đều thông báo đã bán hết vé ở những khung giờ anh muốn tìm. Không mua được vé, phòng ở đã đặt trước đó, gia đình anh phải điều chỉnh lại kế hoạch, chấp nhận mua vé lên Sa Pa rồi thuê xe đi sang Than Uyên với chi phí tăng thêm 2,5 triệu đồng cho hai chiều (đi và về).

Theo đại diện Sở GTVT TPHCM, hiện tại các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn đều thừa công suất phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Lượng khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 dù có tăng nhưng vẫn chưa vượt công suất phục vụ của các bến xe. Vì vậy, hành khách an tâm vào bến xe mua vé để được bảo đảm các quyền lợi chính đáng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Sơn Tùng, Phó phòng điều hành Vận tải Công ty TNHH Văn Minh cho biết, DN bắt đầu bán vé dịp 2/9 từ ngày 8/8. Tuy nhiên, lượng khách liên hệ đặt vé dịp lễ năm nay tăng khá nhiều so với năm ngoái, tăng khoảng 40-50% so với ngày thường nên chỉ sau một tuần, toàn bộ vé của nhà xe đã được bán sạch. “Chúng tôi đã lên kế hoạch huy động 100% nhân viên để phục vụ tối đa công suất của nhà xe”, ông Tùng chia sẻ.

Không chỉ nhà xe Văn Minh, nhiều nhà xe tuyến Hà Nội - Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,… cũng thông báo đã hết vé. Đại diện nhà xe An Phú Qúy và Phúc Lợi... (tuyến Hà Nội - Nghệ An) cho biết, đến thời điểm này không còn vé vì lượng khách đặt tăng vọt so với mọi năm.

Trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, Sa Pa, các nhà xe lớn như Sao Việt, Hà Sơn Hải Vân, Futa Hà Sơn đều... tăng mạnh công suất khai thác. Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty Minh Thành Phát cho biết, năm nay, lượng khách đặt vé đi Lào Cai trong dịp 2/9 tăng khoảng 50% so với năm ngoái. DN đã lên kế hoạch tăng từ 80 chuyến/ngày lên 140 chuyến/ngày, đồng thời tăng cường thêm các xe dự phòng để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trong khi xe khách “ cháy vé”, ngành đường sắt ghi nhận lượng khách đặt vé tăng đáng kể. Tại phía Bắc, theo ghi nhận của phóng viên, hiện chặng Hà Nội - Lào Cai, các tàu đã hết vé trong ngày 30-31/8. Chặng Hà Nội - Vinh ngày 30/8 hầu hết đã kín chỗ. Ngày 31/8 chỉ còn một số chỗ giường nằm trên tàu NA1, khởi hành từ Hà Nội gần 22h.

Các bến xe lớn tại Hà Nội được tăng cường 700 lượt xe để giải tỏa khách dịp Quốc khánh

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng chỉ còn một số vé giường nằm và ghế ngồi trên tàu SE7 trong ngày 30/8. Giá vé giường nằm tầng 1 khoang 4 giường cao nhất, giá gần 1,1 - 1,4 triệu đồng/lượt tùy lượt tàu, ngày đi. Ở phía Nam, nhu cầu của người dân đến các điểm du lịch tăng cao nên nhiều đoàn tàu đi Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa... đã kín chỗ khoang giường nằm ngày 30-31/8.

Tại khu vực phía Nam: Chiều 27/8, thông qua hệ thống đặt vé của ngành đường sắt, PV ghi nhận nhiều chuyến tàu từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Trung vào các ngày cao điểm 30 và 31/8 hầu như đã kín chỗ ở các khoang giường nằm. Khoang ghế ngồi vẫn còn nhưng không đáng kể. Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, các chặng đến những điểm du lịch luôn “nóng” trong dịp nghỉ lễ. Tính đến ngày 27/8, ngành đường sắt đã bán gần 94.000 vé, chủ yếu từ Hà Nội và TPHCM đi các tỉnh trong ngày 30/8, 31/8 và về ngày 3/9.

Trong khi đó, khảo sát nhanh một số nhà xe thương hiệu tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), vé giường nằm các tuyến TPHCM đi miền Trung, Tây Nguyên hầu như đã hết. Đơn cử, tại nhà xe Chín Nghĩa (tuyến TPHCM - Quảng Ngãi), vé giường nằm cho hai ngày cao điểm 30 và 31/8 không còn. Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), một số nhà xe chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh Tây Nguyên (Pleiku, Gia Lai, Đăk Nông,…) như: Đức Đạt, Hữu Khánh, Sáu Bản,... cũng cho biết đã hết vé xe giường nằm.

Tàu, xe tăng chuyến không tăng giá vé

Thông tin với PV Tiền Phong ngày 26/8, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, qua rà soát công tác phục vụ và tình hình giá vé cước vận tải của hơn 600 lượt/chuyến đang hoạt động ổn định tại Bến xe Giáp Bát đến ngày 26/8, bến xe ghi nhận, các nhà xe, doanh nghiệp vận tải này cam kết không điều chỉnh theo hướng tăng giá cước vận tải trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thời gian bắt đầu từ ngày 30/8 đến 4/9/2024.

Ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cũng cho biết, tại Bến xe Mỹ Đình hơn 700 lượt/chuyến xe xuất bến mỗi ngày qua rà soát ngày 26/8, bến xe cũng không ghi nhận các nhà xe, doanh nghiệp vận tải chủ quản thông báo tăng giá cước.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, lượng khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay sẽ tăng cao từ chiều 30/8 đến 31/8 và sẽ giảm về mức bình thường vào ngày 1 và 2/9. Sau đó, nhu cầu sẽ tăng trở lại từ ngày 3/9 kéo dài sang ngày 4/9. Hiện tại, lượng khách qua Bến xe Giáp Bát dự kiến tăng 350% so với ngày thường; Bến xe Gia Lâm tăng 250%, Bến xe Mỹ Đình tăng hơn 350%.

Ông Hùng khẳng định, dịp Quốc khánh 2/9 này xe khách tại 3 bến xe thành viên trên không tăng giá vì theo quy định, các doanh nghiệp vận tải muốn tăng giá vé phải có văn bản thông báo trước 10 ngày, nhưng dịp nghỉ lễ Quốc khánh chỉ còn 4 ngày, các DN vận tải chưa có thông báo nên không thể tự điều chỉnh giá vé.

Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), tình trạng hết vé xe giường nằm trong dịp cao điểm nghỉ lễ hầu như năm nào cũng xảy ra. “Các đơn vị vận tải không chỉ đầu tư mỗi xe giường nằm để phục vụ một vài ngày lễ. Hiện nay, vé ghế ngồi vẫn còn nhiều. Trong dịp cao điểm, các bến xe đều có phương án tăng cường phương tiện để phục vụ khách”, đại diện Bến xe Miền Đông mới nói và cho biết thêm, hiện nay các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch cung ứng gần 40.000 vé giường nằm cho dịp lễ.

Theo ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), trong dịp cao điểm nghỉ lễ 2/9, bến xe sẽ tăng cường khoảng 100 ô tô để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây đã đề nghị Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TPHCM xét cấp cho bến xe 100 phù hiệu xe chạy tuyến cố định để cấp cho các xe tăng cường khi hành khách tăng đột biến, đồng thời sẵn sàng tăng cường xe buýt để hỗ trợ cho bến xe vào các ngày cao điểm.

Ngày 26/8, đại diện Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Quốc khánh 2/9, đơn vị đã tổ chức chạy tăng cường hàng chục đôi tàu trên các tuyến. Cụ thể, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, ngoài các lượt tàu đang chạy ổn định, Tổng Cty tổ chức chạy thêm 1 đôi tàu SE9/SE10 trên hành trình Hà Nội - TPHCM và ngược lại; hàng chục đôi tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn, từ Nha Trang đến Đà Nẵng, từ Hà Nội đến Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng…

Khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy thêm tàu SP7, SP8, tuyến Hà Nội - Thanh Hoá, chạy thêm tàu TH1, TH2, tuyến Hà Nội - Vinh, chạy thêm NA3, NA4; tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tổ chức chạy thêm các tàu LP9, LP10, HP3, HP4 và tàu HD2 xuất phát từ ga Hải Dương.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngoài 8 đoàn tàu xuất phát hằng ngày, trong dịp cao điểm này, ngành đường sắt tăng cường 11 đoàn tàu từ TPHCM đi các ga Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Thiết (Bình Thuận).

Trong dịp cao điểm này, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5%-7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn…