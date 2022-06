Nghi vấn Kim Kardashian làm hỏng váy Marilyn Monroe sau Met Gala 2022

Kim Kardashian đã gây chú ý khi mặc váy của Marilyn Monroe tại Met Gala 2022. Kim là người đầu tiên khoác lên mình chiếc váy kể từ năm 1962. Tuy nhiên, gần đây, tài khoản Twitter @popcrave đã đăng những bức ảnh chụp trước và sau khi Kim Kardashian mặc váy, cho thấy một số phần vải đã bị giãn ra và thiếu đi những hạt pha lê đính trên bộ trang phục lịch sử.



Trước đó, Kim Kardashian đã mượn chiếc váy từ bảo tàng của Ripley's Believe It or Not! (Ripley's) ở Hollywood, California. Được thiết kế bởi Jean Louis, chiếc váy được Monroe mặc trong buổi dạ tiệc sinh nhật của Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1962. Váy được làm với kỹ thuật quấn vải và định vị trực tiếp lên cơ thể, xếp các lớp vải một cách có tính toán giúp bộ đầm chỉ vừa vặn với duy nhất nữ minh tinh. Trong khi đó, tỷ lệ cơ thể cũng như số đo của Kim Kardashian lại khác hoàn toàn. Hiện tại, váy được định giá 10 triệu USD.

Kim Kardashian mặc váy của Marilyn Monroe tại Met Gala 2022. Ảnh: Getty Image

Bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về thiệt hại của chiếc váy. Ảnh: Mariesnmonroecollection/Instagram



Scott Fortner, một chuyên gia về Marilyn Monroe đồng thời sở hữu nhiều kỷ vật của nữ diễn viên cho biết trong một bài đăng: “Không cần phải bàn cãi nhiều, thiệt hại của chiếc váy là rất đáng kể”. Người này cho biết thêm nhiều hạt pha lê đã bị mất đi, một số hạt khác treo lơ lửng trên sợi chỉ.



Morrisette, một nghệ sĩ thị giác và chuyên gia trang phục cho biết: “Ở cả hai mặt của dây kéo, vải hoàn toàn bị sờn như thịt gà xé nhỏ. Tôi đã nhìn thấy chiếc váy này trong suốt nhiều năm và biết rằng đã có những thiệt hại không thể khắc phục được”.

Về phía bảo tàng cho biết việc bảo quản chiếc váy là “ưu tiên cao nhất” nên Kim Kardashian chỉ mặc chiếc váy gốc vài phút đầu khi xuất hiện trên thảm đỏ rồi sau đó thay ra ở cuối bậc thềm Met Gala, với sự giúp đỡ của nhân viên bảo tàng. Kim cho biết đã giảm 16 kg để mặc vừa chiếc váy của Marilyn đồng thời tập đi bộ cầu thang để không làm hỏng đầm.

Tại buổi mặc váy, Kim Kardashian phải nhờ đến sự hỗ trợ của rất nhiều nhân viên. Tuy nhiên, phần hông váy vẫn không thể vừa khiến cô phải buộc bằng sợi dây nhỏ và che đi bởi chiếc áo lông vũ màu trắng.

Hiện cả Ripley’s và Kim vẫn chưa đưa ra bình luận về những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Kim Kardashian là một trong những ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng nhưng cũng đầy thị phi ở Mỹ. Cô có số lượng lớn người theo dõi trên Instagram và hoạt động với vai trò doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng. Kim sở hữu thương hiệu thời trang riêng.