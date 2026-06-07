Nghịch lý ái nữ siêu sao: Harper Beckham "nối ngôi" rực rỡ, Suri Cruise "chạy trốn" ánh hào quang

Cùng sinh ra trong ánh hào quang của những gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood, nhưng Harper Beckham và Suri Cruise lại chọn hai con đường trưởng thành khác nhau đến mức khó tin.

Một cô bé 14 tuổi đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu làm đẹp riêng theo đúng nghĩa "con nhà nòi".

Một cô gái 20 tuổi đã lặng lẽ xóa họ cha khỏi tên mình và biến mất vào cuộc sống bình thường giữa khuôn viên đại học. Cả hai đều là con gái của những siêu sao, nhưng ý nghĩa của điều đó với mỗi người lại hoàn toàn khác nhau.

Harper Beckham: 14 tuổi, đã có PowerPoint pitch thương hiệu riêng

Nếu nhìn vào gia đình Beckham, người ta thường nghĩ ngay đến David với sự nghiệp bóng đá lừng lẫy, hoặc Victoria với đế chế thời trang và làm đẹp trị giá hàng trăm triệu bảng Anh. Nhưng từ giữa năm 2026, cái tên được nhắc đến nhiều hơn trong các phòng họp kinh doanh lại là Harper Seven Beckham, cô con gái út mới 14 tuổi.

Câu chuyện bắt đầu từ một giai đoạn khó khăn: Harper trải qua tình trạng mụn trứng cá nghiêm trọng và không tìm được sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Thay vì chỉ phàn nàn, cô bé ngồi soạn hẳn một bản thuyết trình PowerPoint rồi trình bày với mẹ: "Con muốn tạo ra một thương hiệu vì con biết mình muốn gì, con không tìm được sản phẩm đó, và con không muốn người khác phải trải qua những gì con đã trải qua."

Victoria Beckham sau này kể lại câu chuyện này tại sự kiện Time100 Summit ở New York, không giấu được vẻ tự hào.

Thương hiệu đó có tên HIKU by Harper, được đăng ký bảo hộ tại Anh vào tháng 10/2025 dưới tên công ty H7B Limited (viết tắt từ Harper Seven Beckham, với Victoria là giám đốc). Dòng sản phẩm hướng đến Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ K-beauty, bao phủ các danh mục từ mỹ phẩm, trị mụn, phụ kiện đến dụng cụ làm đẹp.

Theo nguồn tin, một buổi chụp hình bí mật cho thương hiệu đã diễn ra tại London với sự hiện diện của cả David và Victoria.

Tuy nhiên, hành trình không hoàn toàn suôn sẻ.

Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã ra quyết định từ chối ban đầu vì tên "Harper" đã được đăng ký cho sản phẩm tẩy rửa gia dụng, còn "Hiku" trùng với một nhãn hàng nước hoa và toiletries hiện hành. Gia đình Beckham có sáu tháng để phản hồi và tìm hướng giải quyết. Tại Anh, nhãn hiệu đã được chấp thuận.

Những ai theo dõi Harper trong vài năm gần đây có thể thấy sự chuẩn bị này không phải ngẫu nhiên. Cô bé thường xuyên xuất hiện cùng Victoria tại các sự kiện thời trang và làm đẹp, tham dự các cuộc họp kinh doanh, đóng góp ý tưởng mạng xã hội và thậm chí đã có dịp nhận lời khuyên trực tiếp từ Anna Wintour. Tháng 5/2026, Harper còn gây xúc động khi đặt hàng riêng một giống hoa hồng mới từ nhà lai tạo David Austin để tặng cha nhân sinh nhật thứ 50, với yêu cầu bông hoa phản ánh "tình yêu của bố với vùng quê nước Anh."





Trong một gia đình mà cả bốn anh em đều đang hoặc đã cố gắng tạo dựng thương hiệu riêng, Harper được xem là người kế thừa tiềm năng nhất của "đế chế Beckham." Nhưng không như những gì thường thấy ở các celebrity kid, cô bé này có vẻ thực sự hiểu rõ mình muốn làm gì.

Suri Cruise, nay là Suri Noelle: 20 tuổi và 14 năm không gặp cha

Ngày 18/4/2026, Suri Cruise tròn 20 tuổi. Không có tiệc lớn được truyền thông ghi lại, không có bài đăng chúc mừng từ cha. Cô gái từng là đứa trẻ nổi tiếng nhất Hollywood đang sống trong ký túc xá của Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania, âm thầm theo đuổi ngành nghệ thuật như hàng ngàn sinh viên bình thường khác.

Kể từ khi Tom Cruise và Katie Holmes ly hôn năm 2012, khi Suri mới 6 tuổi, hai cha con gần như không có bất kỳ liên lạc nào. Lần cuối Tom xuất hiện công khai cùng con gái là năm 2012 tại Disneyland California. Tháng 6/2024, đúng ngày hôm sau lễ tốt nghiệp trung học của Suri tại trường LaGuardia High School ở New York, Tom Cruise được chụp ảnh tại concert Taylor Swift ở London, hoàn toàn vắng mặt trong cột mốc quan trọng của đời con.

Tại lễ tốt nghiệp đó, tên cô ghi trong chương trình không còn là Suri Cruise. Cô chọn Suri Noelle, lấy tên đệm Noelle của mẹ Katie Holmes làm họ mới, xóa bỏ dấu tích cuối cùng của người cha đã biến mất khỏi cuộc đời mình suốt hơn một thập kỷ.

Nhiều nguồn tin cho rằng sự xa cách này gắn liền với Giáo hội Scientology, tổ chức mà Tom Cruise là thành viên cấp cao và có ảnh hưởng lớn. Khi nộp đơn ly hôn, Katie Holmes được cho là đã trích dẫn việc bảo vệ Suri khỏi tầm ảnh hưởng của tổ chức này như một lý do chính. Scientology có nguyên tắc "cắt đứt liên lạc" với những người được coi là đã rời bỏ tổ chức, điều này có thể lý giải phần nào cho khoảng cách giữa hai cha con.

Bất chấp sự xa cách, Tom Cruise vẫn đang trả khoảng 65.000 USD mỗi năm cho việc học của Suri tại Carnegie Mellon, theo thỏa thuận trong bản án ly hôn năm 2012. Đây là trường đại học tư danh tiếng, nằm trong top 20 nước Mỹ. Suri hiện là sinh viên năm hai, sống trong khuôn viên trường và theo học một ngành sáng tạo. Cô thường trở về New York để thăm mẹ, người phụ nữ cô thể hiện sự gắn bó sâu sắc qua nhiều năm.

Đầu năm 2026, có thông tin rằng Tom Cruise đang âm thầm tìm cách hàn gắn, sau một năm suy ngẫm về cuộc sống cá nhân. Theo nguồn tin, ông "rất thận trọng, không muốn gây áp lực hay nhắc đến Katie hay quá khứ" và xác định rõ: nếu Suri chưa sẵn sàng, ông sẽ chấp nhận và lùi lại. Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tái ngộ đó đã xảy ra.

Hai cô gái, hai định nghĩa về việc lớn lên trong ánh hào quang

Nếu đặt Harper Beckham và Suri Noelle cạnh nhau, người ta dễ thấy đây là hai thái cực của một câu hỏi mà mọi đứa trẻ nổi tiếng đều phải đối mặt: Làm thế nào để trở thành chính mình khi cả thế giới đã biết bạn là con của ai?

Harper chọn cách đi thẳng vào ánh đèn, nhưng theo cách riêng của cô. Không phải là gương mặt mạng xã hội hay influencer thụ động, Harper đang cố gắng xây dựng một doanh nghiệp thực sự, với sản phẩm xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của chính mình. Cô có cha mẹ bên cạnh hỗ trợ, nhưng câu chuyện thương hiệu lại rõ ràng là của riêng cô.

Suri thì ngược lại. Cô lớn lên trong sự chú ý khổng lồ của truyền thông, nhưng chọn cách thoát ra khỏi tất cả, một cách dứt khoát và lặng lẽ. Đổi họ, chuyển đến Pittsburgh, sống trong ký túc xá, tránh xa paparazzi. Hành trình của Suri là hành trình tự tạo lại danh tính, không phải bằng cách nổi loạn ồn ào mà bằng sự kiên nhẫn xây dựng một cuộc đời hoàn toàn bình thường.

Điều thú vị là cả hai đều đang làm điều đó theo cách của mình, không phải theo cách mà Hollywood hay công chúng kỳ vọng. Harper không chỉ là "con gái Victoria Beckham". Suri không còn là "con gái Tom Cruise". Đó có lẽ là điều đáng nói nhất về cả hai cô gái này.