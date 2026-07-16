Nghịch lý kinh tế lo âu: Giới trẻ Trung Quốc chi tiền tấn mua "phong thủy hàng hiệu" để cải vận chứ quyết không tăng ca

Ghi nhận từ bài phân tích mới đây của hãng tin CNN chỉ ra rằng trào lưu này đang biến nỗi lo âu vô định về tương lai của thế hệ trẻ thành một mỏ vàng mới trị giá hàng tỷ USD cho các ông lớn thời trang toàn cầu. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh hào nhoáng đó là cả một nghệ thuật thao túng tâm lý tinh vi của các nhãn hàng và một thực tế xã hội đầy phân hóa.

Từ chiếc bùa hộ mệnh cổng chùa đến món trang sức phong thủy hàng nghìn USD

Trào lưu tìm đến tâm linh của giới trẻ Trung Quốc thực chất không phải là điều quá mới mẻ. Vài năm trước, các trang tin tài chính từng kinh ngạc trước cảnh tượng hàng dài nam thanh nữ tú xếp hàng từ tờ mờ sáng tại các ngôi chùa nổi tiếng như Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh để thắp hương cầu may. Thế nhưng, nhu cầu này hiện nay đã được nâng cấp lên một phiên bản cá nhân hóa và xa xỉ hơn rất nhiều. Họ không còn thỏa mãn với những chiếc bùa gỗ hay vòng chuỗi hạt bình dân giá vài chục tệ. Họ muốn những món đồ vừa có khả năng cải mệnh, lại vừa phải là biểu tượng khẳng định đẳng cấp thời thượng.

Một trường hợp điển hình được CNN dẫn chứng là cô Chen, một nhân viên truyền thông 26 tuổi tại Thượng Hải. Sau khi trượt cơ hội thăng chức mà cô đã nỗ lực chuẩn bị suốt một năm, Chen quyết định chi toàn bộ tiền thưởng tháng đó để mua một chiếc vòng tay đính đá thạch anh của một thương hiệu xa xỉ Pháp. Cô đã cẩn thận đối chiếu ngày giờ sinh trên một ứng dụng Huyền học trực tuyến và phát hiện bản thân đang thiếu nguyên tố Mộc để phát triển sự nghiệp. Việc đeo chiếc vòng hàng hiệu có màu sắc tương sinh không chỉ giúp cô xoa dịu cảm giác thất bại, mà còn mang lại sự tự tin khi đối mặt với cấp trên.

Thế nhưng, nhìn nhận một cách sòng phẳng, xu hướng này đang bộc lộ một nghịch lý tài chính sâu sắc. Trong khi truyền thông thường mô tả thế hệ trẻ đang chật vật với nạn thất nghiệp, thì những món đồ bùa hộ mệnh có giá bằng cả tháng lương này thực chất chỉ là đặc quyền của nhóm người trẻ thượng lưu hoặc trung lưu đô thị có sẵn bệ đỡ kinh tế vững chắc. Với đại số đông những người trẻ đang thực sự phải vật lộn ngoài kia, lá bùa hộ mệnh thực tế nhất của họ vẫn chỉ là những chiếc vòng gỗ giá rẻ mua ở cổng chùa hoặc những trải nghiệm xem bói Tarot trực tuyến giá vài chục tệ.

Cú bắt tay ngầm đầy tinh tế của các đế chế thời trang

Sự nhạy bén của các nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới trước những biến động tâm lý khách hàng luôn là điều khiến giới marketing phải ngả mũ. Nhận thấy người tiêu dùng trẻ không còn mặn mà với những câu chuyện lịch sử thương hiệu cũ kỹ mà đang khao khát được chữa lành, các thương hiệu lớn đã nhanh chóng lồng ghép các biểu tượng tâm linh và phong thủy vào thiết kế của mình.

Đại diện tiêu biểu nhất cho làn sóng này phải kể đến Qeelin, thương hiệu trang sức cao cấp thuộc tập đoàn xa xỉ Kering của Pháp. Các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ chiếc hồ lô Wulu, biểu tượng truyền thống của sự trường thọ và tài lộc trong văn hóa Trung Hoa, liên tục cháy hàng nhờ đánh trúng tâm lý cầu an của giới trẻ. Tương tự, những thiết kế cỏ bốn lá kinh điển Alhambra của Van Cleef & Arpels hay bộ sưu tập Rose des Vents mang biểu tượng ngôi sao may mắn của Dior cũng được người trẻ săn đón như những lá bùa hộ mệnh tối thượng trên bàn đàm phán hay trong các buổi phỏng vấn xin việc.

Tuy nhiên, các thương hiệu xa xỉ thừa thông minh để hiểu rằng họ đang phải đi trên một sợi dây vô hình vô cùng mỏng manh. Tại một thị trường mà chính phủ kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt các yếu tố mê tín dị đoan, các nhà mốt phương Tây tuyệt đối không bao giờ dùng các từ ngữ phong thủy hay bói toán lộ liễu trong các chiến dịch quảng cáo chính thức. Họ chỉ khéo léo gieo những biểu tượng may mắn lấp lửng, kể những câu chuyện về sự kết nối năng lượng vũ trụ, và để mặc cho cộng đồng mạng trên Xiaohongshu hay Douyin tự kết nối chúng với các thuyết ngũ hành. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật bán hàng: để khách hàng tự thuyết phục bản thân bằng chính niềm tin của họ.

Bản chất của "nền kinh tế lo âu" và mảnh ghép tâm lý hỗn hợp

Để giải mã lý do tại sao người trẻ thà tin vào phong thủy hàng hiệu chứ không tin vào nỗ lực, các nhà xã hội học đã chỉ ra bức tranh kinh tế vĩ mô đầy áp lực phía sau. Khi cơ hội thăng tiến bằng con đường nỗ lực tự thân ngày càng thu hẹp, tâm lý con người sẽ tự động tìm kiếm một điểm tựa ngoại cảnh để giải thích cho những thất bại ngoài ý muốn. Nếu sự chăm chỉ không còn đảm bảo cho một tương lai tươi sáng, thì thành công hay thất bại chắc chắn là do vận may. Do đó, việc chi một vài nghìn USD cho một món đồ phong thủy xa xỉ thực chất là một quyết định tài chính mang tính đầu tư cảm xúc cực kỳ thực tế trong mắt giới trẻ.

Dù vậy, các báo cáo từ phương Tây thường có xu hướng gộp chung tất cả mọi thứ từ chiêm tinh học, đá thạch anh phục hồi năng lượng cho đến Bát tự, Phong thủy truyền thống Trung Hoa vào chung khái niệm "huyền học".

Trên thực tế, thế hệ trẻ hiện nay tiếp cận các bộ môn này dưới dạng một mảnh ghép tâm lý hỗn hợp rất thực dụng. Họ có thể vừa xem Tarot phương Tây để giải quyết các vấn đề tình cảm ngắn hạn, vừa soi Bát tự phương Đông để định hướng sự nghiệp lâu dài.

Thay vì tiết kiệm tiền cho một tương lai bất định, họ chọn mua lấy sự an tâm và cảm giác kiểm soát cuộc sống ngay trong hiện tại. Chiếc vòng hiệu lấp lánh trên cổ tay đóng vai trò như một mỏ neo tinh thần, giúp họ cảm thấy mình đang chủ động cải thiện vận mệnh của bản thân giữa một thế giới đầy biến động. Đối với giới trẻ hiện nay, phong thủy hàng hiệu không phải là sự mê muội mù quáng, mà là bộ áo giáp tinh thần lộng lẫy giúp họ tự tin bước qua những ngày giông bão của cuộc đời.