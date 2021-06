Nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ôtô

Ông Nguyễn Văn Thạch, nguyên Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông - Bộ Giao thông Vận tải, cho biết hiện nay số xe có chu kỳ đăng kiểm từ 3-6 tháng đang tăng nhanh. Do vậy, nếu bỏ được giấy chứng nhận đăng kiểm sẽ góp phần tiết kiệm chi phí in ấn, quản lý tốt hơn. Đồng thời, có thể học tập một số quốc gia về giải pháp truy cập thông tin cá nhân để kiểm tra giấy phép lái xe, GCN đăng kiểm... thay vì đủ loại giấy tờ như ở Việt Nam hiện nay.