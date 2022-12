Nghiên cứu hạn chế hình ảnh người nổi tiếng, nghệ sĩ nếu tung tin giả

Bộ Thông tin và Truyền thông đang nghiên cứu, chưa triển khai chính thức và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có quy trình hạn chế hình ảnh những người nổi tiếng, nghệ sĩ trên không gian mạng , sóng truyền hình, báo chí và cả sân khấu biểu diễn để xử lý việc lợi dụng scandal để nổi tiếng, kiếm tiền.

Hiện nay, các giải pháp khác ngăn chặn tin giả, tin sai sự thật, ngăn chặn dòng tiền quảng cáo hoặc PR trá hình ở trang cá nhân kiếm lợi từ tung tin giả được Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng. Mức xử phạt đối với hành vi tung tin giả ở Việt Nam hiện nay từ 10 - 15 triệu đồng đang thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, so với Singapore, Việt Nam thấp hơn khoảng 10 lần, so với Malaysia và Thái Lan thấp hơn 4 lần.