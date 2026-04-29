Nghiên cứu phương án hoán đổi để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Theo lộ trình thực hiện Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, từ năm 2026, ngày 24/11 hằng năm chính thức trở thành ngày lễ mới, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Người lao động mong muốn hoán đổi lịch làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ghi nhận thực tế cho thấy, do Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 rơi vào ngày thứ Ba, nhiều đoàn viên và người lao động đã gửi ý kiến đến tổ chức Công đoàn kiến nghị hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào một ngày thứ Bảy tiếp theo. Nếu phương án này được cơ quan có thẩm quyền thông qua, người dân cả nước sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11/2026.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ vào cuối tháng 11 nhận được sự đồng thuận và phấn khởi rất lớn từ đội ngũ công nhân, viên chức trên cả nước.

Trước nguyện vọng chính đáng về một kỳ nghỉ dài ngày để tái tạo sức lao động và hướng về các giá trị truyền thống, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ chủ trì nghiên cứu, phối hợp cùng Bộ Nội vụ xây dựng phương án phù hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đây không chỉ là đợt nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để tổ chức Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng tâm hồn và nâng cao trách nhiệm của người lao động trong việc giữ gìn di sản văn hóa dân tộc.

Bên cạnh ý nghĩa về mặt tinh thần, việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam cũng trực tiếp cải thiện phúc lợi về thời gian cho lực lượng lao động. Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, hiện nay người lao động có tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm.

Trong năm 2026, người lao động sẽ có hai kỳ nghỉ dài: Dịp 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày liên tục (từ thứ Năm đến hết Chủ nhật); riêng dịp Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (từ 29/8 đến 2/9) nhờ phương án hoán đổi ngày làm việc kết hợp với các ngày nghỉ cuối tuần.

Với việc chính thức áp dụng thêm ngày nghỉ lễ 24/11 từ năm 2026, tổng số ngày nghỉ lễ của người dân cả nước sẽ tăng lên 12 ngày. Việc nghiên cứu hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ dài được kỳ vọng sẽ giúp người lao động có thêm thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời tạo cú hích cho các hoạt động văn hóa, du lịch nội địa phát triển.