Nghiên cứu với 227.000 người tiết lộ số bước đi bộ tối thiểu để sống lâu hơn, ít hơn con số 10.000bước/ngày rất nhiều

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những gì?

Tăng 1000 bước mỗi ngày làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong

‏Họ nhận thấy rằng cứ tăng thêm 1000 bước trong số bước đi bộ thì tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân sẽ giảm đáng kể. Các nhà nghiên cứu cho biết: "...Chúng tôi đã chỉ ra rằng mức tăng 1000 bước tương ứng với việc giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân là 15%, và tương tự, mức tăng 500 bước tương ứng với việc giảm nguy cơ tử vong do tim mạch là 7%."‏

Không có quy tắc cố định!

‏Tiến sĩ V. Mohan - Chủ tịch kiêm Trưởng khoa Bệnh tiểu đường của Trung tâm Chuyên khoa Tiểu đường cho biết: "Về số bước cần thiết để đi bộ, không có con số nào phù hợp cho tất cả mọi người". "Rõ ràng đi nhiều bước sẽ tốt hơn là không đi bước nào. Tối thiểu phải có ít nhất 4000 đến 7000 bước mỗi ngày. Trung bình, một người ít vận động sẽ đi được 2.000 bước mỗi ngày. Vì vậy, 4.000 bước mỗi ngày sẽ là một khởi đầu tốt".‏

Không giới hạn số bước đi bộ

‏Tiến sĩ Mohan đưa ra lời khuyên: "Tuy nhiên, đối với những người trẻ tuổi, tốt hơn hết bạn nên thử tăng số bước mỗi ngày lên 10.000 bước". Ông ước tính được ngắn gọn số bước đi bộ: "Đi bộ nhanh vào buổi sáng có thể đi được từ 4.000 đến 5.000 bước và sau đó nếu kiên trì, chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành 4.000 đến 5.000 bước còn lại". Tiến sĩ cho biết, đi bộ không chỉ giúp bạn giữ dáng mà còn giúp giảm cân đối với những người thừa cân, kiểm soát được bệnh tiểu đường và huyết áp, đồng thời giảm các triệu chứng về tim mạch.‏



‏Tiến sĩ Mohan khuyến nghị rằng không có giới hạn trên cho số bước vì vẫn có một số người thực hiện được 15.000 đến 20.000 bước mỗi ngày và cho rằng họ không cảm thấy mệt mỏi mà còn thấy khỏe mạnh hơn. Mặt khác, ở những người lớn tuổi và những người mắc bệnh đi kèm như bệnh tim, thậm chí việc đi được 10.000 bước sẽ gặp khó khăn. Vì vậy nên chọn thói quen tập thể dục cho riêng mình, tùy theo khả năng của cơ thể mỗi người.‏

Thời gian lý tưởng để đi bộ

‏"Không có thời gian cố định cho việc đi bộ. Có những người thích đi bộ vào buổi sáng vì không khí trong lành và ít ô nhiễm hơn, nhưng cũng có những người thích đi bộ vào buổi tối hoặc đi bộ sau bữa tối vì họ cho rằng nó giúp tiêu hóa tốt hơn và giảm lượng đường trong cơ thể." Tiến sĩ Mohan đưa ra ví dụ. "Thời gian đi bộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công việc, thói quen sinh hoạt,... và nhiều yếu tố khác. Ông khuyên rằng: Nếu trong vòng 24 giờ, một người có thời gian dành cho việc tập thể dục thì đó là việc cần thiết và nên thực hiện.‏

Lưu ý khi đi bộ

‏Tiến sĩ Mohan khuyến cáo, những người lớn tuổi có vấn đề về thính giác có thể không nghe rõ được âm thanh trên đường và thị lực yếu nên tốt hơn hết họ nên đi bộ khi trời sáng và nên đi lại cẩn thận. Những người không vững khi đi bộ có thể cần gậy chống hoặc vật hỗ trợ để tránh gặp tai nạn. ‏

‏Đi bộ sau bữa ăn no và đi bộ qua đoạn đường quá dốc có thể gây đau thắt ngực (đau ngực) ở những người có vấn đề về tim nên những người đó cần phải chú ý, cẩn thận hơn. ‏

‏Hãy dành thời gian khởi động và thư giãn từ 5 đến 8 phút trước và sau khi đi bộ, điều đó không thừa và rất tốt nên mọi người đừng bỏ qua. Những người mắc bệnh tiểu đường và có nguy cơ hạ đường huyết có thể cân nhắc ăn nhẹ trước khi đi. Nó sẽ ngăn ngừa tình trạng hạ đường huyết. Thực hiện theo các quy tắc cơ bản này để giảm nguy cơ tử vong, cải thiện cuộc sống của bạn.‏