Ngỡ ngàng vì Apple…bán giày, giá trên trời gần 1,2 tỷ đồng?

Theo CNN, thời gian gần đây một đôi giày thể thao “cực hiếm” đến từ nhà Táo đang được chào bán trên nhà đấu giá Sotheby's với mức giá trên trời 50.000 USD, tương đương gần 1,2 tỷ đồng. Đây là mức giá cao hơn bất kỳ sản phẩm hiện tại nào của Apple.

Được biết, đôi giày đặc biệt này được đặt làm riêng và vốn là món quà dành tặng cho nhân viên của công ty. Nó được tặng duy nhất một lần tại National Sales Conference (tạm dịch: Hội nghị bán hàng quốc gia) vào giữa những năm 1990.

Theo thông tin mô tả trên Sotheby's, đôi giày này có rất ít người biết tới khiến nó trở thành một mặt hàng “rất hot”. Nó có tên là The Omega Sports Apple Computer, màu trắng, size 10,5 US (cỡ 41), in logo cầu vồng trước đây của Apple ở bên hông và lưỡi giày.

Đôi đang được chào bán được cho là vẫn còn sử dụng tốt, chỉ có một vài dấu vết thời gian như một ít vết ố vàng hay một vệt sáng ở mũi chân. Ngoài ra hộp giày cũng đi kèm một đôi dây buộc màu đỏ để thay thế.

Nghe có vẻ kỳ lạ khi “Apple sản xuất giày” nhưng trên thực tế, hãng đồ công nghệ này cũng từng ra mắt một bộ sưu tập quần áo, phụ kiện có tên là “The Apple Collection”, bao gồm cốc, ô, túi xách, móc khóa,...- tất cả đều được trang trí bằng logo cầu vồng của Apple. Chúng được sản xuất thông qua sự hợp tác giữa nhà Táo và các nhà sản xuất như Lamy, Braun và Honda.

Đôi giày thể thao The Omega Sports Apple Computer không phải sản phẩm cổ đầu tiên của Apple được chào bán với mức giá ngất ngưởng trong những tháng gần đây. Được biết, có một chiếc iPhone nguyên bản năm 2007 đã được bán với giá khủng gần 4,5 tỷ đồng trước sự ngỡ ngàng của những người trong phiên đấu giá.

Hay một đôi dép Birkenstock cũ - được nhà đồng sáng lập Apple quá cố Steve Jobs sở hữu - đã bán được với giá 200.000 USD (hơn 4,7 tỷ đồng) trong một cuộc đấu giá vào tháng 11/2022.

