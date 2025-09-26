Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ

26-09-2025 - 20:00 PM | Lifestyle

Giàu có đến mức được đặt cho biệt danh “phú ông” showbiz Việt lại cực điển trai nhưng ở tuổi U40, nam nghệ sĩ vẫn chưa cưới vợ.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 1.

Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương sinh năm 1988. Với ngoại hình dễ nhìn, khuôn mặt baby cùng chiếc răng khểnh, nụ cười tỏa nắng, Ngô Kiến Huy từng rất thành công ở vai trò người mẫu, được nhiều khán giả tuổi teen ái mộ.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 2.

Ngoài vai trò ca sĩ, Ngô Kiến Huy còn được biết đến là một MC, diễn viên… một cái tên đắt show với các chương trình truyền hình thực tế hiện nay.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 3.

Nổi tiếng nhưng Ngô Kiến Huy là người khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Anh hiếm khi khoe tài sản nhưng vẫn bị đồng nghiệp nhiều lần tiết lộ thu nhập khủng và gia tài hoành tráng.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 4.

Cụ thể, trên kênh Youtube của Ninh Dương Lan Ngọc từng đăng clip hậu trường quay chương trình “Lại nhà nọc chơi” với khách mời là ca sĩ Ngô Kiến Huy. Trong chương trình này, Ninh Dương Lan Ngọc nói: “Thật ra, một show hiện tại của anh Ngô Kiến Huy là 50 triệu, có show lên tới 100 triệu. Một ngày, anh Ngô Kiến Huy có thể quay được tới 20 số. Tính ra anh ấy kiếm được tới tỷ đồng một ngày”.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 5.

Bên cạnh đó, diễn viên “1990” cũng cho biết Ngô Kiến Huy vừa tậu một căn penthouse trị giá 22 tỷ đồng. Về phần Ngô Kiến Huy, anh không phủ nhận thông tin mà đồng nghiệp tiết lộ. Anh nói “Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ một tay Ninh Dương Lan Ngọc. Nhờ Ninh Dương Lan Ngọc giới thiệu đất cho tôi mua nên tôi mới sinh lời”.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 6.

Giọng ca sinh năm 1988 được mệnh danh là “phú ông” của showbiz khi sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TPHCM và nhiều tỉnh lân cận.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 7.

Báo Dân Việt trích lời diễn viên Khả Như cho biết, nam ca sĩ sở hữu nhiều ngôi nhà ở Sài thành, thậm chí mỗi quận có đến 2 căn. Ngoài ra, anh còn là chủ một chuỗi quán cà phê nổi tiếng TP.HCM và là cổ đông của một trung tâm nha khoa cùng một thẩm mỹ viện hợp tác với diễn viên Huỳnh Phương và Tiến Luật.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 8.

Hiện tại, nam ca sĩ đang sống trong căn penthouse rộng 270 m2 trong khu đô thị cao cấp ở quận 7 với thiết kế hiện đại và độc đáo. Căn nhà có 3 tầng, 6 phòng. Bên ngoài căn nhà có ban công rộng trồng nhiều cây xanh. Ở tầng trên cùng được thiết kế thành vườn cây, có hồ nhỏ để nuôi cá và khu vực BBQ.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 9.

Nam ca sĩ nói về nơi ở của mình trên tờ Phụ nữ mới: “Huy đặt cọc và mua căn nhà này xong thì mất 2 năm dịch, nên khoảng thời gian đó để trống toàn bộ không xây được. Hơn nữa lúc đó Huy đang ở nhà cũ quận 2. Tính thời gian từ lúc mua tới lúc chuyển về thì khoảng 2 năm, sửa chữa mất khoảng 6 tháng sau đó hoàn thiện nội thất thêm 2-3 tháng nữa", Ngô Kiến Huy chia sẻ.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 10.

Ngoài sở hữu khối tài khủng, Ngô Kiến Huy còn mua nhiều ô tô hạng sang, mỗi chiếc trị giá vài tỷ đồng để phục vụ cho việc di chuyển.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 11.

Về chuyện tình cảm, thuở đôi mươi, Ngô Kiến Huy từng vướng ồn ào có con với em gái ca sĩ Thanh Thảo – Thụy Anh nhưng chối bỏ. Phải đến khi xét nghiệm AND của Minh Trí, nam ca sĩ mới thừa nhận.

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 12.

Báo Gia đình & xã hội trích lời Ngô Kiến Huy nói về câu chuyện này. “Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi, khi đó tôi bị hủy hợp đồng quảng cáo, mất show diễn, gần như không còn gì trong tay. Thời điểm đó, tôi tuyệt vọng vì không có thu nhập, không thể làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Tôi đã phải đi bưng bê trà sữa, đóng vai quần chúng vì gặp scandal ngày đó".

Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ- Ảnh 13.

Ngoài ra, Ngô Kiến Huy có mối tình 8 năm với ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy tập trung vào công việc và kín tiếng về đời tư. Ở tuổi U40, nam nghệ sĩ vẫn chưa lập gia đình. Nam nghệ sĩ luôn được khen trẻ trung so với tuổi thực, ngoại hình gần như không có gì thay đổi so với gần 20 năm trước.

Nam diễn viên có cái tên kỳ lạ nhất Việt Nam: Ngoại hình hơn cả cực phẩm, cười lên một cái là đẹp gấp 1000 lần

Theo Tám Tám

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bom tấn hàng năm từ tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đưa toàn "khủng long quốc tế" về Việt Nam, tham vọng đẩy du lịch âm nhạc vươn tầm

Bom tấn hàng năm từ tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đưa toàn "khủng long quốc tế" về Việt Nam, tham vọng đẩy du lịch âm nhạc vươn tầm Nổi bật

Điều golfer chuyên nghiệp không bật mí: 5 bài tập đơn giản giúp bạn vừa swing hoàn hảo, vừa có cơ bụng 6 múi

Điều golfer chuyên nghiệp không bật mí: 5 bài tập đơn giản giúp bạn vừa swing hoàn hảo, vừa có cơ bụng 6 múi Nổi bật

Không phải dê núi và cơm cháy, thứ "mọc từ đá" này mới là món ăn gây thương nhớ nhất Cố đô

Không phải dê núi và cơm cháy, thứ "mọc từ đá" này mới là món ăn gây thương nhớ nhất Cố đô

19:16 , 26/09/2025
Xôn xao hình ảnh Quỳnh Nga - Việt Anh xuất hiện chung tại phòng khám, cầm giấy siêu âm, chính chủ nói gì?

Xôn xao hình ảnh Quỳnh Nga - Việt Anh xuất hiện chung tại phòng khám, cầm giấy siêu âm, chính chủ nói gì?

18:35 , 26/09/2025
Diễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi rách

Diễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi rách

18:12 , 26/09/2025
Nam diễn viên Việt giảm sốc 52kg: Nặng tới 150kg, có lúc tưởng trầm cảm vì thèm ăn không chịu nổi

Nam diễn viên Việt giảm sốc 52kg: Nặng tới 150kg, có lúc tưởng trầm cảm vì thèm ăn không chịu nổi

17:05 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên