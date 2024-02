Ngoài hoa đào và mai, 3 loại hoa này nên có trong nhà dịp Tết để hút tài lộc, may măn năm Giáp Thìn 2024

Trong không khí trang trí nhà cửa, bàn thờ cũng là không gian quan trọng được chú trọng, nơi thể hiện lòng biết ơn tới tổ tiên, thần linh.

Một trong những điểm quan trọng nhất của ban thờ là việc cắm hoa và dâng quả, tượng trưng cho sự tôn kính và lòng biết ơn.

Ngoài hoa đào, hoa mai thì một số loại hoa ý nghĩa hút may mắn, tài lộc có thể cắm trên ban thờ hoặc trang trí trong nhà dịp Tết.

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện sự trường thọ và lòng hiếu thuận đối với tổ tiên. Đây là lựa chọn phổ biến để thể hiện lòng kính trọng và tri ân.

Hoa cúc là một trong những loài nên cắm trong ngày Tết. ngoài ý nghĩa trên, Hoa cúc vàng còn thu hút may mắn và tài lộc cho gia chủ. Theo quan niệm dân gian, hoa cúc càng được đón nhận nhiều ánh sáng sẽ càng tươi thêm, càng thêm nhiều may mắn cho gia chủ. Gia chủ nên bày trí hoa cúc ở những nơi có nhiều ánh sáng và phù hợp với phong thủy ngôi nhà.

Hoa đồng tiền

Theo phong thủy, hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Thời xưa, ông bà chúng ta đã quan niệm nhà nào có một chậu hoa đồng tiền vào ngày Tết thì nhà đó sẽ làm ăn tấn tới, tiền vào như nước, may mắn cả năm. Hoa đồng tiền còn có ý nghĩa hạnh phúc, an vui nên thường được mọi người mua làm quà tặng cho nhau để thay lời chúc năm mới.

Bên cạnh đó, các sắc màu rực rỡ như đỏ, hồng, trắng, cam,.. của loài hoa này sẽ tô điểm thêm cho không gian gia đình tràn đầy sắc xuân để chào đón năm mới.

Nụ Tầm Xuân

Nhắc tới hoa ngày Tết nên có nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân với nhiều chồi non trên thân cây, được xem là tượng trưng cho sự thịnh vượng nên được rất nhiều gia đình lựa chọn mua về nhà dịp đầu năm mới.

Ngoài ra, các loại hoa chuyên gia phong thủy khuyên không nên cắm trên ban thờ vào dịp Tết. Cụ thể, hoa phong lan , đây là loài hoa có từ “phong” trong tên gọi của nó, gợi đến sự đa lưu phong tình, phóng túng không thích hợp để dâng cúng Phật, gia tiên. Hoa ly là loài hoa có vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa, mùi thơm nồng hắc, không thích hợp để lễ Phật nhưng có thể dâng lên gia tiên hoặc nơi thờ Thánh (nhất là Thánh Mẫu). Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng không nên cắm hoa ly trên ban thờ vì loài hoa này mang ý nghĩa về sự chia ly, sinh ly tử biệt, sẽ mang lại những điều xui xẻo cho gia đình. Hoa móng rồng tuy có mùi thơm nhưng hình dạng hoa giống “móng rồng” - mang nét dữ dằn, cũng không thích hợp để đặt trên bàn thờ. Hoa nhài là biểu tượng trong sạch, tinh khiết nhưng trong dân gian đây là loại hoa không đứng đắn, hay gặp nghịch cảnh, gắn với những câu chuyện không may mắn nên cũng không dùng trang trí trên ban thờ ngày Tết.

Khi cắm hoa trên ban thờ ngày Tết, gia chủ nên hạn chế chưng những loài hoa có màu hồng phớt, thiếu sắc hoặc có màu trầm tối, tím sẫm. Bởi nhìn những loài hoa ấy sẽ không thấy sức sống, chỉ tô thêm bức tranh ảm đạm, u ám cho ban thờ Thần Phật, tổ tiên.

Hạn chế việc cắm hoa nhựa, hoa giả vì nó kém trang nhã, tươi mát. Việc cắm hoa giả cũng như việc tiêu tiền giả, làm hàng giả tồn tại trong thực tế xã hội, rất khó để Thần Phật, tổ tiên thấy được tấm lòng cũng như sự chân thành của gia chủ.