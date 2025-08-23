Ngoài Mã phu nhân, Kiều Phong đến chết vẫn không biết kẻ này đã bày ra âm mưu tinh vi để loại bỏ mình

Theo Sohu và Sina, chính Uông Kiếm Thông trước khi qua đời đã bày ra một âm mưu tinh vi nhằm loại bỏ Kiều Phong.

Tính toán của Uông Kiếm Thông giành cho Kiều Phong

Uông Kiếm Thông khi truyền vị trí bang chủ cho Kiều Phong, trong lòng đã có tính toán kỹ lưỡng. Ông không chỉ cẩn thận để lại một bức thư bí mật phế bỏ quyền lực của Kiều Phong mà còn giao nhiệm vụ này cho phó bang chủ Mã Đại Nguyên. Hành động này rõ ràng không chỉ đơn thuần là chuyển giao quyền lực. Mưu đồ sâu xa của Uông Kiếm Thông là thông qua Mã Đại Nguyên để tước đoạt địa vị lãnh đạo của Kiều Phong.

Tuy Kiều Phong võ công cao cường nhưng quả thực kém Mã Đại Nguyên về khả năng quản lý nội bộ. Sự sắp xếp này đã khéo léo phá vỡ sự cân bằng quyền lực, khiến ảnh hưởng của Kiều Phong dần suy yếu.

Uông Kiếm Thông khi truyền vị trí bang chủ cho Kiều Phong, trong lòng đã có tính toán kỹ lưỡng. (Ảnh: Sohu)

Cái Bang trước nay chưa từng có chức vụ phó bang chủ. Thế nhưng Uông Kiếm Thông lại lập ra chức vụ này sau khi Kiều Phong trở thành bang chủ và giao phó cho Mã Đại Nguyên. Kiều Phong từng tự nhận mình tính tình thẳng thắn, không giỏi giao thiệp, đặc biệt là với những người có tính cách khác biệt như Mã Đại Nguyên thì càng hay tránh mặt.

Kiều Phong thích cùng các đệ tử trẻ tuổi uống rượu, chia sẻ cuộc sống bình dị còn hơn là giao du với những người nghiêm nghị như Mã Đại Nguyên. Phần miêu tả này của Kim Dung vô hình trung đã tiết lộ mối quan hệ bất hòa giữa Kiều Phong và Mã Đại Nguyên, mà Uông Kiếm Thông đã khéo léo lợi dụng điểm này, biến Mã Đại Nguyên thành quân cờ quan trọng để kiềm chế Kiều Phong.

Kiều Phong thích cùng các đệ tử trẻ tuổi uống rượu, chia sẻ cuộc sống bình dị. (Ảnh: Sohu)

Thông qua cách này, cơ cấu quyền lực của Cái Bang dần bị phân chia, tránh được tình trạng Kiều Phong một mình nắm giữ toàn bộ quyền hành.

Để hạn chế hơn nữa quyền lực của Kiều Phong, Uông Kiếm Thông đã lập ra một chức vụ mới, đó là Trưởng Lão chấp pháp. Đúng như tên gọi, trưởng lão chấp pháp chuyên trách việc thực thi bang quy và gia pháp, thay thế quyền uy của bang chủ Kiều Phong trong lĩnh vực này. Cùng với việc quyền quản lý và chấp pháp rơi vào tay người khác, danh tiếng và quyền lên tiếng của Kiều Phong trong bang nhanh chóng suy giảm. Anh trở thành một lãnh đạo bù nhìn đúng nghĩa, mặc cho người khác thao túng.

Nhằm đề phòng khả năng Kiều Phong phản bội trong tương lai, Uông Kiếm Thông đã giữ lại hai môn võ công trấn phái của Cái Bang là Giáng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp. Đồng thời, ông thiết lập một chức vụ mới, đó là Trưởng Lão truyền công, chuyên trách truyền thụ võ công và bảo quản bí kíp. Điều này nhằm đảm bảo rằng sau khi Kiều Phong rời khỏi Cái Bang, hai môn võ công quan trọng này vẫn được truyền thừa, giúp bang phái không bị mai một ngay cả khi Kiều Phong phản bội.

Theo phân tích từ Sohu và Sina, trong tác phẩm của Kim Dung, ba chức vụ mới: phó bang chủ, trưởng lão chấp pháp và trưởng lão truyền công, được lập ra dưới thời Kiều Phong chính là công cụ mà Uông Kiếm Thông ngầm sử dụng để tước đoạt quyền lực của Kiều Phong.

Để hạn chế hơn nữa quyền lực của Kiều Phong, Uông Kiếm Thông đã lập ra nhiều chức vụ mới. (Ảnh: Sohu)

Sự thật đã chứng minh, hàng loạt sắp xếp này đã khống chế Kiều Phong một cách hiệu quả. Thậm chí, trong âm mưu lật đổ Kiều Phong của đám người trong bang, chính những sắp xếp này đã khiến Kiều Phong mất đi tất cả người ủng hộ và cộng sự đáng tin cậy.

Có thể tưởng tượng, sau nhiều năm gây dựng trong Cái Bang, Kiều Phong lại không có được lực lượng thân tín cho riêng mình, thậm chí không có nổi một thuộc hạ đáng tin cậy để giúp đỡ. Những bang chúng tham gia phản loạn đều là những kẻ giang hồ liều mạng, nếu thành công, chắc chắn họ sẽ loại bỏ được Kiều Phong. Nếu không nhờ võ công cái thế, Kiều Phong đã bị vây khốn ở rừng mơ và bỏ mạng nơi đó rồi.

Kiều Phong đã cống hiến tuổi trẻ và nhiệt huyết cho sự hưng suy của Cái Bang, nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì. (Ảnh: Sohu)

Âm mưu mà Uông Kiếm Thông vạch ra trước khi chết quả thật tinh vi. Việc phân chia quyền lực tầng tầng lớp lớp khiến Kiều Phong dù là bang chủ nhưng lại không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Đáng buồn là Kiều Phong hoàn toàn không hay biết gì về điều này, ngây thơ chấp nhận mọi sự sắp đặt, cuối cùng chỉ nhận lại một danh hiệu bang chủ hư danh.

Tuy võ công thiên phú dị bẩm, nhưng trong mưu quyền và chính trị, Kiều Phong lại như một đứa trẻ, cuối cùng trở thành con cờ trong tay Uông Kiếm Thông. Kiều Phong đã cống hiến tuổi trẻ và nhiệt huyết cho sự hưng suy của Cái Bang, nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì.

Theo Sohu, Sina, 163