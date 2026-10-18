Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump sẽ có 60 ngày để cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Một ngày sau khi ký sắc lệnh tạm đình chỉ các biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục áp dụng các biện pháp này hay không.

Phát biểu với báo giới hôm 17/10 tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, ông Trump nói rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được công bố.

"Nhiều người trong số các bạn vẫn chưa biết quyết định của tôi là gì, nhưng chúng ta sẽ tìm ra, và các bạn cũng sẽ tìm ra", ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Trump trước đó cho biết, Nga ban đầu sẽ cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ, sau đó tiếp tục giao hàng trong tháng 11 và những tháng tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái). Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chính quyền Mỹ muốn có thêm thời gian để đánh giá những tác động kinh tế trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Theo Ngoại trưởng Rubio, Tổng thống Trump dự kiến dành tối đa 60 ngày để xem xét hệ quả của việc áp đặt đồng thời các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga, cũng như ảnh hưởng đối với kinh tế Mỹ và toàn cầu.

"Tôi nghĩ tổng thống muốn dành khoảng thời gian 60 ngày để phân tích xem việc áp đặt cả lệnh trừng phạt và thuế quan sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu và thậm chí cả nền kinh tế Mỹ", ông Rubio nói trước khi lên đường tới Uzbekistan.

Quyết định tạm đình chỉ các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến với Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Áp lực giá cả cũng đang trở thành vấn đề đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Hôm thứ Sáu (16/10), ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp bãi bỏ các lệnh trừng phạt và thuế quan quan trọng theo đạo luật được gọi là Đạo luật Graham, mà ông đã thông qua hồi tháng trước.

Các biện pháp này, bao gồm thuế quan đối với hàng hóa Nga và các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia mua dầu khí của Nga, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tuần tới. Sắc lệnh hôm thứ Sáu không nêu rõ thời hạn miễn trừ sẽ kéo dài bao lâu, song ông Rubio cho biết ông Trump đã chọn thời gian xem xét 60 ngày.

Tuy nhiên, việc thực thi đạo luật có thể gây ra những hệ lụy kinh tế rộng hơn, bởi các biện pháp không chỉ nhắm vào Nga mà còn áp thuế đối với hàng hóa từ những quốc gia nhập khẩu năng lượng của nước này. Ngoại trưởng Rubio nhắc đến Ấn Độ, đối tác quan trọng của Mỹ, vốn đã đa dạng hóa nguồn cung nhưng vẫn phụ thuộc đáng kể vào dầu mỏ Nga.

Quyết định của Tổng thống Trump đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cảnh báo động thái này có thể khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin và kéo dài cuộc chiến.

Bên cạnh việc tạm đình chỉ các biện pháp trừng phạt, ông Rubio cũng bảo vệ thỏa thuận riêng giữa Mỹ và Nga nhằm tăng nguồn cung dầu diesel cho thị trường toàn cầu, qua đó góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định, thỏa thuận về dầu diesel và việc miễn trừ lệnh trừng phạt phản ánh thách thức trong việc quản lý các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine, những vấn đề đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.