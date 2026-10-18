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F-16 Romania lần đầu bắn hạ UAV Nga xâm phạm lãnh thổ?

| | Tài chính quốc tế

Hai chiếc F-16 của Romania đang làm nhiệm vụ bảo vệ không phận đã bắn hạ 2 máy bay không người lái, có thể là của Nga.

F-16 Romania lần đầu bắn hạ UAV Nga xâm phạm lãnh thổ?- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Romania đã báo cáo về việc chặn bắt các máy bay không người lái .

Theo thông tin từ cơ quan này, những tiêm kích của họ đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Borcha số 86 vào ngày 17/10, lúc 17h43 giờ địa phương sau khi hệ thống giám sát radar phát hiện một nhóm mục tiêu trên không cách đảo Zmiiniy khoảng 120km về phía Đông và đang di chuyển theo hướng Tây Nam.

Vào lúc 17h59, mục tiêu đầu tiên xâm nhập không phận Romania. Lúc 18h01, nó bị một trong những máy bay chiến đấu F-16 bắn hạ. Mục tiêu thứ hai xâm nhập không phận nước này lúc 18h01. Lúc 18h05, nó bị một máy bay chiến đấu F-16 khác bắn hạ.

Giới chức quân sự cho biết cả hai mục tiêu trên không đều được xác định là máy bay không người lái và bị bắn hạ trên vùng biển thuộc lãnh thổ Romania.

F-16 Romania lần đầu bắn hạ UAV Nga xâm phạm lãnh thổ?- Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Không quân Romania.

Bộ Quốc phòng Romania không công bố danh tính hoặc loại máy bay không người lái bị bắn hạ. Tuy nhiên, dữ liệu được đăng tải cho phép phân tích sơ bộ hướng di chuyển của chúng.

Cụ thể, những chiếc UAV nói trên được phát hiện cách đảo Zmiiniy khoảng 120km về phía Đông. Theo tính toán, vào thời điểm đó chúng cách bờ biển Crimea (vùng lãnh thổ đang do Nga chiếm giữ) khoảng 65km và cách bờ biển do Ukraine kiểm soát khoảng 140km.

Ngoài ra, chúng di chuyển về hướng Tây Nam, từ bán đảo Crimea đến bờ biển Romania. Quỹ đạo này có thể cho thấy các thiết bị nói trên chắc chắn có nguồn gốc từ phía Nga.

Hiện Romania đang đề xuất thành lập một bộ chỉ huy quân sự chung cho các nước NATO vùng Biển Đen để chống lại máy bay không người lái.

Dự kiến ​​thành viên tham gia sẽ luân phiên lãnh đạo cấu trúc mới này. Romania đã bày tỏ sẵn sàng trở thành nước đầu tiên dẫn đầu bộ chỉ huy từ năm 2028.

Theo Militarnyi

Theo Bạch Dương

giaoducthoidai

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