Số lượng tàu thuyền bị tấn công ở eo biển Hormuz đạt mức kỷ lục

Các tàu thương mại đang di chuyển ở eo biển Hormuz.

Theo ước tính, con số này đã vượt qua tổng số vụ việc của cả tháng 3/2026, kỷ lục trước đó do Tổ chức Hàng hải Quốc tế công bố.

Từ ngày 1 đến 13/10, 22 tàu thuyền đã báo cáo bị tấn công. Hậu quả của tất cả các sự cố này là 15 thủy thủ bị thương, 2 người mất tích và 1 tàu bị chìm, theo dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế mà TASS thu được.

11/10 là ngày có số lượng tàu thuyền báo cáo bị tấn công nhiều nhất. Trong ngày hôm đó, 6 tàu thuyền được báo cáo bị hư hại.

Vào ngày 4 và 13/10, mỗi ngày có 3 tàu báo cáo về thiệt hại.

Ngày 28/2/2026, Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tháng 6/2026, Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ quy định việc ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon.

Tuy nhiên, đêm ngày 8/7, Lầu Năm Góc đã nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Iran, cáo buộc Iran vi phạm các thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz.