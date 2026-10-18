Số lượng tàu thuyền bị tấn công ở eo biển Hormuz đạt mức kỷ lục
Ngày 17/10, hãng tin TASS dẫn dữ liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết, 22 tàu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz trong 13 ngày đầu tháng 10.
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Theo ước tính, con số này đã vượt qua tổng số vụ việc của cả tháng 3/2026, kỷ lục trước đó do Tổ chức Hàng hải Quốc tế công bố.
Từ ngày 1 đến 13/10, 22 tàu thuyền đã báo cáo bị tấn công. Hậu quả của tất cả các sự cố này là 15 thủy thủ bị thương, 2 người mất tích và 1 tàu bị chìm, theo dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế mà TASS thu được.
11/10 là ngày có số lượng tàu thuyền báo cáo bị tấn công nhiều nhất. Trong ngày hôm đó, 6 tàu thuyền được báo cáo bị hư hại.
Vào ngày 4 và 13/10, mỗi ngày có 3 tàu báo cáo về thiệt hại.
Ngày 28/2/2026, Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Tháng 6/2026, Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ quy định việc ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon.
Tuy nhiên, đêm ngày 8/7, Lầu Năm Góc đã nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Iran, cáo buộc Iran vi phạm các thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz.
Giáo Dục Thời Đại