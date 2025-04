"Ngọc nữ showbiz" tuổi 60 đẹp tự nhiên thần thái nhờ có bí quyết riêng

Dù không chạy theo phẫu thuật thẩm mỹ hay những công nghệ làm đẹp đang "hot", Trương Mạn Ngọc vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước nhan sắc và thần thái tự tin theo đúng độ tuổi. Làn da xuất hiện nhiều dấu vết thời gian nhưng vẫn được nhận xét là tươi tắn, khỏe khoắn.

Vậy bí quyết đằng sau vẻ ngoài ấy của Trương Mạn Ngọc là gì?

Vẻ đẹp tự nhiên nhưng... có "bí kíp" hỗ trợ

Suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Trương Mạn Ngọc luôn được biết đến là một trong những nhan sắc thanh tú, sang trọng và đặc biệt không bị cuốn vào vòng xoáy phẫu thuật thẩm mỹ. "Nữ hoàng màn ảnh" từng thẳng thắn chia sẻ: "Chỉ cần bạn làm việc mình thích, mỗi ngày sống thú vị, bạn sẽ không bận tâm 20 hay 40 tuổi. Ai cũng phải già đi, tại sao chỉ có trẻ, không nếp nhăn mới là đẹp?".

Nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của Trương Mạn Ngọc khiến bao người say đắm

Vẻ đẹp của Trương Mạn Ngọc được nhận xét mang một nét riêng

Thậm chí cho đến hiện tại, Trương Mạn Ngọc chưa từng để lộ dấu hiệu của việc tiêm botox, filler hay "can thiệp" căng da mặt. Biểu cảm gương mặt người đẹp luôn mềm mại, ánh mắt trầm buồn vẫn giữ nguyên thần thái như xưa.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia sắc đẹp tại Hong Kong (Trung Quốc), làn da của Trương Mạn Ngọc vẫn có một số điểm được cho là có sử dụng phương pháp làm đẹp như: Da bóng nhẹ, ẩm mịn, đều màu và không bị khô dù ở tuổi 60. Đây chính là lý do nhiều beauty blogger và bác sĩ da liễu đặt nghi vấn, phải chăng Trương Mạn Ngọc đã âm thầm áp dụng phương pháp làm đẹp không xâm lấn – ví dụ như tiêm meso (mesotherapy).

Hình ảnh trong lần tham dự sự kiện vào tháng 10/2024, gương mặt Trương Mạn Ngọc lộ nhiều nếp nhăn nhưng vẫn được khen tự nhiên và thần thái

Trương Mạn Ngọc nói không với thẩm mỹ vì cho rằng ai rồi cũng sẽ già đi

Dù chưa từng xác nhận, nhưng giới chuyên gia cho rằng, tiêm meso cấp ẩm chuyên sâu có thể giúp da mịn, bóng nhẹ, không căng giả như botox. Từ gương mặt hiện giờ cho thấy, Trương Mạn Ngọc vẫn giữ được cấu trúc da tự nhiên, không có dấu hiệu của can thiệp làm đầy. Trong một số hình ảnh hậu trường làn da "nữ hoàng màn ảnh" có độ ngậm nước cao – điều mà skincare thông thường khó duy trì ở độ tuổi 60.

Tiêm meso là phương pháp gì mà được nhiều ngôi sao "chọn mặt gửi vàng"?

Mesotherapy là phương pháp tiêm vi điểm dưỡng chất vào lớp trung bì của da (dưới biểu bì), sử dụng các loại như: Hyaluronic Acid (HA) phân tử nhỏ, vitamin C, A, E, peptide, chất chống oxy hóa, collagen kích thích nhẹ. Đây là phương pháp được FDA (Food and Drug Administration) đánh giá là an toàn và có hiệu quả cao trong điều trị các vấn đề da.

Mục đích của tiêm meso là để cấp ẩm sâu, cải thiện độ sáng, đàn hồi, làm đầy các nếp nhăn li ti, đồng thời hỗ trợ phục hồi da. Tiêm meso giúp cấp nước sâu gấp nhiều lần serum bôi ngoài da, làm sáng da, đều màu và giảm thâm sạm. Đồng thời tăng cường độ đàn hồi, giảm nhăn nông, giữ vẻ ngoài "căng mọng tự nhiên", không đơ cứng. Đặc biệt phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da lão hóa sớm hoặc mệt mỏi do căng thẳng.

Trương Mạn Ngọc được cho là có sử dụng phương pháp tiêm meso

Quy trình của phương pháp này bắt đầu bằng việc tiêm trực tiếp bằng đầu kim siêu nhỏ vào khắp gương mặt theo dạng vi điểm trong khoảng thời gian từ 30 - 45 phút. Tiêm meso có thể gây hơi đỏ hoặc sưng nhẹ 1–2 ngày sau khi làm. Phương pháp này có thể sử dụng bằng máy bắn tự động hoặc tiêm tay bằng kỹ thuật thủ công. Tại Việt Nam, phương pháp tiêm meso có chi phí dao động từ 5 - 15 triệu đồng/lần. Bạn nên thực hiện 1 - 2 tháng/lần trong 3 tháng đầu, sau đó duy trì 3 tháng/lần để giữ hiệu quả.

Dù phù hợp với mọi loại da, nhưng tiêm meso lại không thích hợp cho người sở hữu làn da quá nhạy cảm hoặc đang có mụn viêm. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cũng nên tìm hiểu và lựa chọn cơ sở uy tín để tránh biến chứng nhiễm trùng hoặc tiêm sai kỹ thuật. Khác với botox hay căng chỉ, tiêm meso không "trẻ hóa" được cấu trúc da, mả chỉ hỗ trợ cải thiện bề mặt da.

Nếu Trương Mạn Ngọc thật sự đã áp dụng meso để chăm sóc da thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Bởi tiêm meso không biến đổi đường nét hay làm mất thần thái mà chỉ giúp giữ lại sự khỏe mạnh của làn da. Trong một thời đại mà nhiều người chạy theo chuẩn đẹp nhân tạo, Trương Mạn Ngọc như một minh chứng cho vẻ đẹp biết dừng lại đúng lúc – và nếu có công nghệ, cũng là để tôn lên bản sắc chứ không thay thế nó.